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МОК не исключает, что керлингисту ОАР подмешали допинг

Спорт

«Мы не исключаем такого развития событий»

МОК не исключает, что керлингисту ОАР подмешали допинг
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Олимпийское движение

Сеул, 19 февраля 2018, 07:15 — REGNUM  Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает возможности ошибки или провокации в новом скандале с положительной допинг-пробой «олимпийского атлета из России» (ОАР) Александра Крушельницкого на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«К концу дня могут появиться результаты пробы «B», — сказал Адамс. — Но успеют или нет, я сказать не могу».

По его словам, со спортсмена ОАР будут сняты все обвинения, если образец пробы «B» будет чистым.

«Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано, — говорит директор по коммуникациям МОК. — Мы не исключаем такого развития событий».

18 февраля стало известно о возможном обнаружении мельдония в допинг-пробе «А» Александра Крушельницкого. Ранее кёрлингист в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую награду в дабл-миксте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МОК запретил сборной России участвовать в ОИ-2018 на основе обвинений в «употреблении допинга». В результате на зимние Игры поехали спортсмены, выступающие под нейтральным флагом.

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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