«Бавария» одержала волевую победу над «Вольфсбургом»

Берлин, , 19:31 — REGNUM 17 февраля был разыгран матч 23-го тура Бундеслиги между командами «Вольфсбург» и «Бавария». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Мюнхена.

На 8-й минуте немецкий атакующий полузащитник Даниэль Дидави открыл счет, замкнув прострел Юнуса Малли в штрафную площадь — 1:0. На экваторе второго тайма таранный форвард сборной Германии Сандро Вагнер сравнял счет после ассиста Арьена Роббена — 1:1. На 90+1-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Бавария»)

Удары 3/11

Удары в створ 1/5

Владение 30%/70%

Фолы 14/13

С 59-ю очками «Бавария» уверенно идет на первом месте. «Вольфсбург» с 24-мя очками остался недалеко от «зоны вылета».

Составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, Брума, Юнг, Кнохе, Иттер, Штеффен, Малли, Дидави, Гилавоги, Арнольд, Ориджи.

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Мартинес, Рафинья, Бернат, Алькантара, Руди, Толиссо, Вагнер, Рибери, Роббен.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Предупреждения: Юнг — 11, Алькантара — 29, Рибери — 37, Штеффен — 54, Арнольд — 80, Мюллер — 90+1.

Незабитые пенальти: Арьен Роббен — 55.

Голы: Дидави 8 — 1:0, Вагнер 64 — 1:1, Левандовски (пен) 90+1 — 1:2.