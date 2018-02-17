Разница в классе вылилась в разницу в счете в матче «Челси» — «Халл Сити»

Лондон, , 00:51 — REGNUM 16 февраля стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 5-го раунда Кубка Англии между командами «Челси» и «Халл Сити». Матч завершился крупной победой «пенсионеров» со счетом 4:0.

В дебюте матча вингер сборной Бразилии Виллиан открыл счет — 1:0. Ассистом отметился Оливье Жиру. На 27-й минуте Педро удвоил преимущество в счете — 2:0. Через 5 минут Виллиан оформил дубль, голевой пас в очередной раз отдал Жиру — 3:0. В конце тайма Оливье Жиру довел счет до разгромного, замкнув навес Эмерсона — 4:0,

Статистика матча («Челси"/"Халл Сити»)

Удары 13/10

Удары в створ 8/5

Владение 55%/45%

Фолы 11/12

Голами отметились Виллиан (2, 32), Педро (27) и Оливье Жиру (42).

Составы на матч:

«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Заппакоста, Кэхилл, Эмерсон, Ампаду, Фабрегас, Дринкуотер, Педро, Виллиан, Жиру.

«Халл Сити»: Маршалл, Доусон, Кларк, МакДоналд, Ирвин, Мейлер, Эвандро, Стюарт, Уилсон, Дико, Диоманде.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Стюарт — 33, Скотт — 82, Ирвин — 86.

Голы: Виллиан 2 — 1:0, Педро 27 — 2:0, Виллиан 32 — 3:0, Жиру 42 — 4:0.