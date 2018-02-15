Президент МОК объяснился с командой ОАР в Пхёнчхане

Сеул, , 07:31 — REGNUM Встреча президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и «Олимпийских атлетов из России» состоялась в южнокорейском Пхёнчхане. На ней российские спортсмены узнали, почему часть их них допустили к Играм, передает «Р-Спорт».

По словам лыжницы Анастасии Седовой, МОК намеревался прежде всего показать другим странам, что в России есть сильные молодые и «чистые» спортсмены. Потому от Игр была отстранена не вся страна в целом — некоторых атлетов всё же пригласили выступать.

«Они отметили, что на Играх присутствуют в большинстве своем молодые российские спортсмены, так что эти Игры показывают, что произошла смена поколений», — пояснила Седова.

Лыжница добавила, что спортсменам ОАР также объяснили, по каким критериям осуществлялся отбор.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, выступая на пресс-конференции в Пхёнчхане, отметил, что разговор Баха с российскими спортсменами получился «откровенным, без обиняков». На встрече, состоявшейся 14 февраля, присутствовали атлеты, свободные от тренировок и выступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года МОК принял решение об отстранении от участия в Играх Олимпийского комитета России. Спортсменам из России позволили выступать под нейтральным флагом и без национальной символики на форме. Команда ОАР должна соблюдать ряд правил, в случае их выполнения МОК может разрешить атлетам пройти под российским флагом на церемонии закрытия Олимпиады.

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