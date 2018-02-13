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«Црвена Звезда» и «ЦСКА» расписали мировую в первом матче ЛЕ

Спорт

Для продолжения участия в турнире «армейцам» необходимо обыгрывать сербский клуб в ответном матче в Москве

Белград, 13 февраля 2018, 21:51 — REGNUM  13 февраля на стадионе «Црвена Звезда» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Црвена Звезда» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Црвена Звезда"/"ЦСКА»)

Удары 8/12

Удары в створ 2/5

Владение 41%/59%

Фолы 7/8

Для продолжения участия в турнире «армейцам» необходимо обыгрывать сербский клуб в ответном матче в Москве.

Составы на матч:

«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Родич, Стойкович, Савич, Йовичич, Кристичич, Дональд, Бен, Радонич, Пешич.

«ЦСКА»: Акинфеев, Вернблум, Березуцкий, Васин, Фернандес, Дзагоев, Натхо, Головин, Кучаев, Витиньо, Муса.

Главный арбитр матча: Ражковски.

Предупреждения: Березуцкий — 20, Головин — 23.

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