«Црвена Звезда» и «ЦСКА» расписали мировую в первом матче ЛЕ

Белград, 13 февраля 2018, 21:51 — REGNUM 13 февраля на стадионе «Црвена Звезда» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Црвена Звезда» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Црвена Звезда"/"ЦСКА»)
Удары 8/12
Удары в створ 2/5
Владение 41%/59%
Фолы 7/8
Для продолжения участия в турнире «армейцам» необходимо обыгрывать сербский клуб в ответном матче в Москве.
Составы на матч:
«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Родич, Стойкович, Савич, Йовичич, Кристичич, Дональд, Бен, Радонич, Пешич.
«ЦСКА»: Акинфеев, Вернблум, Березуцкий, Васин, Фернандес, Дзагоев, Натхо, Головин, Кучаев, Витиньо, Муса.
Главный арбитр матча: Ражковски.
Предупреждения: Березуцкий — 20, Головин — 23.