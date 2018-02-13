МОК пока не выдвигает главу организации Томаса Баха на Нобелевскую премию

Пхенчхан, Южная Корея, , 10:04 — REGNUM Возможность выдвижения главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на Нобелевскую премию мира пока не обсуждается. Об этом заявил глава отдела коммуникаций МОК Марк Адамс.

Комментируя на пресс-конференции вопрос по поводу перспектив выдвижения президента МОК на получение этой награды, Адамс отметил, что таких обсуждений пока нет.

«Пока такие обсуждения не ведутся», — сказал спортивный чиновник.

Ранее Томас Бах сообщил о том, что МОК продолжительное время был вовлечен в процесс налаживания перемирия между КНДР и Южной Кореей, в результате чего северокорейская спортивная делегация прибыла в Пхёнчхан, и даже на церемонии открытия зимних Игр — 2018 спортсмены Юга и Севера прошли вместе под единым флагом.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что после окончания Олимпийских игр — 2018 Томас Бах намерен посетить КНДР.

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Также добавим, ранее комиссия МОК отказала 13 оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) спортсменам и двум тренерам из России в приглашении на Игры-2018 в Пхёнчхане. В пресс-релизе МОК отметили, что решения CAS недостаточно, чтобы спортсмены «могли считаться чистыми».

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