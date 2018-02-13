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МОК выделил США больше денег, чем всем остальным странам, вместе взятым

Спорт

При этом убытки МОК за 2017 год составили более $99 млн

МОК выделил США больше денег, чем всем остальным странам, вместе взятым
Иван Шилов © ИА REGNUM
Деньги. Коррупция

Лозанна, Швейцария, 13 февраля 2018, 07:38 — REGNUM  Международный олимпийский комитет (МОК) выделил Национальному олимпийскому комитету (НОК) США финансирование в размере $91,6 млн. Об этом 12 февраля сообщает портал Inside the Games со ссылкой на финансовый отчёт организации.

По данным портала, эта сумма была выделена в виде дотаций по программе развития. При этом финансирование НОК превысило аналогичные суммы по всем остальным национальным комитетам, вместе взятым, — им было выделено $77,9 млн.

Вместе с тем убытки МОК за 2017 год составили более $99 млн. Отмечается, что комитет заключил ряд крупных спонсорских контрактов на период с 2017 по 2020 год, поэтому планировал завершить 2017 год с более благоприятными финансовыми показателями.

Кроме того, в 2017 году МОК заключил соглашение на строительство новой штаб-квартиры на сумму около $130 млн.

Напомним, после обвинения России в создании допинговой системы МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и наложил штраф в размере $15 млн на «развитие антидопинговой системы».

Читайте ранее в этом сюжете: МОК установил для России срок выплаты «антидопингового» штрафа

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Олимпийские игры

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