В Петербурге поборолись за первенство по зимнему мотокроссу

Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге 11 февраля состоялся чемпионат и первенство города по зимнему мотокроссу. Фотокорреспондент ИА REGNUM посетил соревнования и показывает самые зрелищные моменты.

В чемпионате приняли участие более 60 профессионалов и любителей мотоциклетного кросса, среди них — победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

Турнир проходил среди нескольких классов: «50 см куб.», «65 см куб.», «85 см куб.», «Open без шипов», «Open с шипами», «Любители А», «Любители В» и «Юноши». В каждом из них победителей и призеров определяли по результатам двух заездов. Их время и количество кругов зависело от возраста гонщика и класса заезда.

Первенство в классе «50 см куб.» завоевал Иван Клюшкин, «65 см куб.» — Александр Резяпкин, «85 см куб.» — Иван Шигорин, «Open без шипов» — Иван Баранов, «Open с шипами» — Вячеслав Головкин, «Любители А» — Борис Кощеев, «Любители В» — Александр Волощенко, «Юноши» — Даниил Баландин.

Мотокросс — один из видов мотоциклетного спорта, представляет собой гонку на специальных спортивных мотоциклах, которая проводится на пересечённой местности по замкнутой трассе с естественными и искусственными препятствиями, например, крутыми подъёмами и спусками, трамплинами, канавами, поворотами и т.п.

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