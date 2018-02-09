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ГД приняла заявление в связи с недопуском спортсменов на Олимпиаду

Спорт

Осуждается решение CAS

ГД приняла заявление в связи с недопуском спортсменов на Олимпиаду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Государственная Дума РФ

Москва, 9 февраля 2018, 15:39 — REGNUM  Госдума приняла заявление в связи с недопуском российских спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Госдума считает принятые Международным олимпийским комитетом (МОК) и Спортивным арбитражным судом решения «несправедливыми и дискриминационными».

«Эти решения не только наносят ущерб спортивной карьере российских спортсменов и тренеров, но и причиняют (ущерб) репутации МОК», — отмечают в Госдуме.

Парламентарии констатируют, что «спортивная составляющая подменяется инструментами неприкрытого давления и политической борьбы в сфере спорта, что недопустимо и не согласуется с принципами олимпийского движения».

"Неучастие многих российских спортсменов в этих Олимпийских играх подрывает их спортивную составляющую, основанную на принципах честной спортивной борьбы», — говорится в документе.

Первоначально в тексте заявления говорилось о том, что «недопустимо использование при принятии решений непроверенной информации от Григория Родченкова, двойных стандартов, презумпции виновности по отношению к спортсменам конкретной страны и вынесение в отношении их необъективных решений». Принято решение отказаться от предложения целиком.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума отказалась упоминать Родченкова в заявлении — много чести

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