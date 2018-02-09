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Госдума считает решение CAS недопустимым

Спорт

Обсуждается проект заявления

Госдума считает решение CAS недопустимым
Иллюстрация: Shoes.com
Олимпиада-2018

Москва, 9 февраля 2018, 15:21 — REGNUM  Госдума осуждает ситуацию вокруг российских спортсменов на Олимпийских игр в Южной Корее, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

«Считаем решение суда несправедливым, подтверждающий дискриминационный курс», — озвучил позицию нижней палаты парламента глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Спортивная составляющая подменяется элементами борьбы, санкциями, МОК пользуется своей монопольной позицией, указал парламентарий.

CAS отклонил иски 32 граждан РФ, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане в Южной Корее, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

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Решение МОК об отстранении России от Олимпиады — 2018

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