Володин: Решение МОК подрывает доверие к итогам Олимпиады

Москва, , 13:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил конкуренцию в спорте и в политике — в политике больше порядка, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

«Мы понимаем, что решения, которые принял МОК, подрывают доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены. Главный вопрос в этом: как будут чувствовать себя те, кто станет победителем, не имея рядом более сильного, кого не допустили?» — рассуждает спикер Госдумы.

«Тот же принцип в политике существует, когда подвергают сомнению итог политической конкуренции. В политике больше порядка, правил, которые соблюдаются, чем, как оказывается, в спорте. Давайте об этом будем говорить», — призвал Володин.

Госдума 9 февраля выступит с заявлением в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов и тренеров, которые требовали от Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их до участия в Олимпиаде.

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