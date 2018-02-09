Артур Чилингаров впервые за 50 лет не поедет на Олимпиаду

Москва, , 11:41 — REGNUM Депутат Госдумы, исследователь Арктики Артур Чилингаров впервые пропустит Олимпийские игры в Южной Корее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Говоря об оценках, могу сказать одно: Артур Чилингаров с 1968 года не пропускал ни одни Олимпийские игры. В знак протеста против решения МОК и произвола, которые допускаются в отношении нашей национальной делегации, впервые пропускает Олимпийские игры и не поедет на Олимпиаду», — сказал Володин.

Со своей стороны Чилингаров заверил, что будет «болеть за наших спортсменов».

Госдума 9 февраля может принять заявление в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов и тренеров, которые требовали от Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их до участия в Олимпиаде.

Двойные стандарты недопустимы, подчеркнул спикер Госдумы, призвав парламентариев дать оценку, «причем самую строгую и решительную».

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