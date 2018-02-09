Косачёв советует спортсменам обратиться в ЕСПЧ

Москва, , 09:22 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает политическим решение CAS оправдать, но не допустить российских спортсменов к Олимпиаде.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Не испытываю сомнений, что оно принято под давлением МОК, фактически оказавшегося у разбитого корыта своих умозаключений, построенных на разбегающихся по воде кругах. Который, в свою очередь, повелся на призывах западных политиков «возместить» России за блестящую Олимпиаду в Сочи, за Украину и за Крым, за Сирию — что там ещё?» — написал сенатор в соцсети.

Ситуация с Олимпийскими играми значительной части команды не должна стать концом позорной для всего олимпийского движения истории. «Те, кто это движение опозорил (я в первую очередь про чиновников из МОК, но только в первую), должны рано или поздно ощутить ту же боль, которую уже ощутили наши спортсмены и вся наша страна», — отмечает он.

Косачев призвал не сдаваться, идти дальше по всем возможным и невозможным инстанциям для защиты чести и достоинства людей, для защиты флага и гимна страны. «И это тот случай, когда после (увы, вероятной) исчерпанности прочих вариантов надо будет обязательно идти в Европейский суд по правам человека. Не зря же он существует, в конце концов», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, WADA радо решению CAS, судьи CAS признали, что процесс отбора приглашенных олимпийских спортсменов из России (ОАР), организованный МОК, нельзя назвать санкцией, а скорее решением о приемлемости их участия, заявили в организации

Читайте развитие сюжета: Госдума даст решительную оценку пощечине CAS