CAS отклонил апелляции российских спортсменов

Лозанна, Швейцария, , 07:21 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске их на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте суда.

«Хотя Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен, МОК тем не менее решил дать отдельным спортсменам (из РФ) возможность участвовать в зимних ОИ при условии выполнения определенных правил, — говорится в постановлении суда. — Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России».

Таким образом, решение МОК остается в силе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 32 российских спортсмена оспаривали в CAS решение МОК об их недопуске к участию в зимних ОИ — 2018. 7 февраля стало известно, что CAS рассмотрит апелляцию еще 15 российских спортсменов и тренеров на недопуск к ОИ.

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