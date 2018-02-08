В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за пропуск Олимпиады

Москва, , 18:12 — REGNUM Законопроект, предполагающий десятикратную выплату спортсменам, отстраненным от Олимпиады в Южной Корее, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Поправками в Трудовой кодекс спортсменам — олимпийцам и паралимпийцам, незаконно отстраненным от участия в Играх, предлагается выплачивать компенсации. Речь идет о единовременном денежном поощрении «в размере десятикратного среднего месячного заработка в порядке, установленном правительством РФ», следует из текста документа.

По мнению депутата, размер выплаты должен зависеть от двух условий. Во-первых, является ли отстраненный спортсмен членом олимпийской команды России или паралимпийской команды России, а во-вторых, признан ли спортсмен решением соответствующей антидопинговой организации нарушившим общероссийские антидопинговые правила или антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями.

Принятие закона потребует финансирования из федерального бюджета, однако парламентарий источник таких выплат не указал.

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