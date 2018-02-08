Жириновский: Отстранение от Игр — хамство, порожденное молчанием РФ

Москва, , 16:43 — REGNUM Отстранение большей части русских спортсменов от Олимпиады — «это настоящее хамство, порожденное нашим собственным молчанием», считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Настолько нагло ведут против России кампанию, что не пустили в Южную Корею даже тех атлетов, которые доказали свою чистоту в международном суде в Лозанне», — отметил депутат Госдумы.

Россия сама виновата в таком отношении к себе, полагает он.

«Такое стало возможно из-за того, что мы сами многие годы закрывали глаза на откровенные выпады против нас», — заявил Жириновский.

«Наших спортсменов отстраняют пакетно — всех сразу. И каждый индивидуально должен доказывать в суде, что он не верблюд», — указал парламентарий, отметив, что даже оправданных МОК допускает выборочно», — добавил он.

МОК также открыто ставит под сомнение решение суда, а тех спортсменов, кто вытерпел все эти унижения и доказал свою чистоту, на Игры пускают только в нейтральной форме, под строгим запретом использовать любую символику России, возмущен депутат.

«При этом МОК предпочитает не замечать очевидную подготовку других стран к использованию допинга», — утверждает депутат.

Он отметил, что сборная Норвегии везет в Пхенчхан для 100 своих спортсменов тысячи доз лекарства от астмы, в котором содержится запрещенный стимулятор, но «это никто не считает подозрительным».

"Мы должны открыто и честно заявить о наших национальных интересах, о том, что мы не позволим нас унижать. У нас должны быть другие дипломаты, другие переговорщики, другая реакция на мировые события, вплоть до отзыва послов и бряцания оружием», — заявил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, церемония открытия Олимпийских игр в Южной Корее пройдет в пятницу, 9 февраля. Вместе с тем вердикт по итогам рассмотрения апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018 Спортивный арбитражный суд (САS) вынесет в ближайшие сутки.