Четверг, 8 Февраля 2018 года
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CAS отказался принимать апелляции шести российских спортсменов

Спорт

Выездное отделение CAS не имеет достаточных полномочий, чтобы принимать решения по этим апелляциям

Пхенчхан, Южная Корея, 8 февраля 2018, 13:15 — REGNUM  Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов, касающихся недопуска на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом 8 февраля сообщается на сайте суда.

Речь идёт об апелляции со стороны шести спортсменов — Александра Логинова и Ирины Старых (биатлон), Павла Кулижникова и Дениса Юскова (конькобежный спорт), Татьяны Бородулиной (шорт-трек) и Дмитрия Васильева (прыжки на лыжах с трамплина).

Отмечается, что выездное отделение CAS, которое работает в настоящее время в Пхёнчхане, не имеет достаточных полномочий, чтобы принимать решения по этим апелляциям.

Кроме апелляций спортсменов, суд также отказался рассмотреть апелляции семи российских тренеров. Мотивировочная часть решения должна быть опубликована 9 февраля на сайте CAS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS до 9 февраля должен вынести решение о допуске на Олимпиаду 32 российских спортсменов, которые не были обвинены в употреблении допинга, а также 13 спортсменов, которые были оправданы решением CAS от 1 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: CAS вынесет решение по апелляциям российских спортсменов в течение суток

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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