Канадцы принесли извинения за инцидент с российским тренером в Пхёнчхане

Пхенчхан, Южная Корея, , 10:48 — REGNUM Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о провокации со стороны Канады по отношению к одному из российских тренеров, передаёт 8 февраля «Р-спорт».

По словам Позднякова, был зафиксирован один случай дискриминации со стороны Канады, но инцидент уже исчерпан. Глава канадской делегации принёс извинения.

«У нас существовали опасения, что к нашим спортсменам и тренерам будут относиться с негативом. За всё время был зафиксирован только один случай — со стороны Канады. Инцидент был исчерпан, глава канадской делегации принёс извинения», — сообщил Поздняков.

Он отметил, что не будет разглашать подробностей, однако сообщил, что это касается негативного отношения к одному из российских тренеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку женской сборной России по хоккею.

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