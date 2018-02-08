Пхенчхан, Южная Корея, , 09:48 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляциям российских спортсменов в течение суток. Об этом 8 февраля заявил адвокат Филипп Берч, представляющий интересы российских спортсменов в суде.

«Заседание завершено, в течение 24 часов CAS объявит решение по апелляциям. Все наши аргументы были услышаны на заседании в четверг», — сказал Берч журналистам.

Напомним, выездное заседание CAS проходило в южнокорейском Пхёнчхане 7 и 8 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 32 российских спортсмена подали в CAS апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их недопуске к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Также 7 февраля стало известно, что CAS рассмотрит апелляцию ещё 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были оправданы решением суда 1 февраля и признаны невиновными в употреблении допинга, однако так и не получили от МОК приглашения на Игры.

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