Неделя НХЛ: «Вегас» побил рекорд количества побед для команд-новичков в НХЛ

Вашингтон, , 07:20 — REGNUM 2 февраля, пятница: Вегас добыл 34-ю победу в сезоне, одолев «Виннипег», и стал самой результативной командой-новичком в истории НХЛ

2 февраля перед игрой с «Виннипегом» все говорили о сенсационной игре команды из Невады. После 49 проведённых встреч в лиге «Вегас» имел 33 выигранных поединка, что ставит их наравне с «Анахаймом» и «Флоридой», когда те проводили свой первый сезон. Для достижения отметки в 33 победы «Анахайму» и «Флориде» потребовалось 84 матча, что мало чем выделялось на фоне остальных команд в далёком 1994 году. «Вегас», напротив, добился такого результата, проведя чуть больше половины сезона, и является одним из лидеров лиги. Впереди ещё более 30 игр в регулярном чемпионате, и продолжает усиливаться борьба за «ПрезидентсТрофи», в котором «Вегас» является одним из главных претендентов. На данный момент «Вегас» имеет 74 очка в активе, что даёт им второе место в общем зачёте лиги.

С первых секунд встречи «Виннипег» всячески препятствовал «Вегасу» в атаке. Сразу был виден критический настрой игры «Джетс», канадцы были настроены исключительно на победу. Первым опасным моментом, соответсвенно, отметились игроки «Джетс». Перо прострелил шайбу вдоль ворот, чуть не залетев в створ ворот. Яркий момент у ворот «Виннипега» создал 28-й номер «Вегаса». Уильям Каррье, удерживая шайбу, объехал ворота и тут же бросил, но голкипер был готов к броску. «Вегас» продолжал держать шайбу в зоне соперника, иногда обостряя игру ударами в сторону ворот. В середине периода защитник «Джетс» Дастин Бафлин проверил штангу на прочность, нанеся дальний мощный щелчок. Пятью минутами позднее ошибка голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри привела к нелепой шайбе в ворота невадцев. Флёри оказался за воротами, когда Мэтт Хендрикс выиграл борьбу у борта и отправил шайбу прямиком на открытого Йоэль Армиа, добившего шайбу в пустующие ворота — 1:0. Начало второго периода явно было на стороне «рыцарей», многочисленные броски в створ ворот пока не привели к взятию ворот.

В середине второй 20-минутки защитник «Вегаса» Колин Миллер получает двухминутное удаление и приводит свою команду к игре в меньшинстве. Менее чем через минуту Блейк Уилер теряет шайбу после примененного к нему силового приёма. Райлли Смит, перехватив шайбу, выходит один в ноль и спокойно отсылает шайбу в ближнюю девятку — 1:1. Ближе к концу периода шанс проявить себя получает Адам Лаури, который обманным движением, показывая, что совершит передачу, бросил по воротам, но шайба пришлась на вратаря. Благодаря удалению Тайлера Майерса игроки «Вегаса» получили численное преимущество. После броска Дэвида Перрона шайба проскользнула сквозь щитки Коннора Хеллебайка и очутилась за ним. Этим шансом воспользовался Эрик Хайла, одним движением оформив на свой счёт гол — 1:2. «Джетс» начали больше давить «золотых рыцарей» после старта третьего периода. Активный прессинг «Джетс» был оправдан лишь под самый конец, Кайл Коннор с передачи Йоэля Армиа сравнял счёт. Йоэль обыграл полевых «Вегаса» при борьбе у борта и отдал на Коннора, в свою очередь Кайл стремительно бросил шайбу прямо из-под игрока, сделав счёт равным — 2:2, игра переходит в овертайм. Первым моментом, взорвавшим трибуны, отметился Брайан Литтл и его поразительный бросок, оставшийся без гола. В ту же секунду Джош Моррисси пронзил штангу после отскока к нему шайбы. К концу дополнительного времени Дэвид Перрон единолично поразил ворота «Джетс» и принёс 34-ю победу «Вегаса» в этом сезоне, сделав «золотых рыцарей» самой успешной командой-новичком — 2:3.

2 февраля, пятница: «Калгари Флеймз» уступили «Тампе», сначала лидируя в счёте 4:2

На данный момент «Тампа-БэйЛайтнинг» является абсолютным лидером лиги, несмотря на игровой спад в прошлом месяце. В активе у «молний» имеются 75 очков после 52 проведённых матчей регулярного сезона НХЛ. Ближайшими соперниками «Тампы» в таблице лидеров являются новоиспечённый клуб «Вегас Голден Найтс» и неожиданно поразивший своей игрой в этом сезоне «Виннипег Джетс».

В недавнее время «Калгари» покинул великий и ужасный Яромир Ягр, перебравшись в родной чешский клуб «Кладно», что не особо повлияло на результатах команды. Ягр отыграл лишь 22 игры в этом сезоне, заработав 7 (1+6) очков, при показателе полезности «+6».

«Тампа-Бэй» быстро завладели инициативой в первые минуты игры. Неудачные моменты у ворот «Калгари» всё равно заставляли раз за разом вернуть шайбу обратно в зону «Флеймз». После трёхминутного властвования «Тампы» на льду «Калгари» отвечают опасной атакой, чуть не завершившейся голом в ворота «молний». Юркий Джонни Гудро прорвался по флангу в зону соперника и отдал точную передачу на Ферланда, который нанес бросок, заставивший закувыркаться в воротах голкипера. Минутой позднее Майк Смит показал свой талант спасти команду в трудный момент. После броска Криса Куница голкипер «Калгари» в прыжке отразил шайбу, направив её в сторону ворот «Тампы».

Позднее Андрей Василевский («Тампа») отметился подобным сейвом своих ворот. На шестой минуте игры в штрафной бокс был удален защитник «Тампы» Антон Строльман. Первым же численным превосходством в игре счёт был открыт, «Флеймз» за минуту реализовали большинство. Майкл Ферланд, после великолепного паса из-за ворот, отправил шайбу за шиворот вратаря — 1:0. Вскоре «Тампа» отыгралась и сравняла счёт. Брэйдон Коберн удачно подставил клюшку под бросок Андрея Шустра, что перенаправило шайбу прямо в уголок ворот «огоньков» — 1:1. Второй период «Лайтнинг» начинали в большинстве, которое моментально реализовали. Шайба быстро дошла до ворот и задержалась во вратарской зоне из-за скопившегося в ней числа полевых игроков обеих команд. В мгновение ока по голкиперу «огоньков» Майку Смиту было нанесено несколько бросков, последний из которых оказался голевым. Алекс Киллорн удачно добил шайбу в полупустые ворота «Флеймз» — 1:2. Микаэль Баклунд быстро вернул равенство в счёте, завершив комбинацию «Флеймз» мощным и точным броском в дальний угол ворот «Тампы» — 2:2. Двумя минутами позднее «Калгари» выходят вперёд благодаря действиям первого звена в атаке. Шон Монахан с разрезающей передачи Джонни Гудро покорил правую девятку створа ворот — 3:2.

В середине периода «Калгари» могли добиться отрыва в две шайбы, но помешала штанга. В ту же минуту на контратаке Кучеров, пройдя по флангу, отдал весьма предсказуемую передачу на пятачок. Но бросок Мэттью Пеки не дошёл до сетки ворот, на пути к которой стоял Майк Смит. За девять минут до конца периода «Флеймз» добиваются разрыва в две шайбы благодаря голевой комбинации в исполнении третьей тройки нападения «огоньков». Мэтт Стейджан, выкатившись из-за ворот, отметился заброшенной шайбой — 4:2. Менее чем через полминуты счёт снова был изменён, но уже в пользу «Тампы». Скоростной рывок Мэттью Пеки привёл к броску в ворота «Флеймз», который невозможно было остановить, — 4:3. В начале третьей 20-минутки блистающий сегодня Алекс Киллорн «бэкхэндом» отослал шайбу точно между вратарём и штангой ворот — 4:4, «Калгари» уступают преимущество в две шайбы. Пятью минутами позже Кори Конакер бросил шайбу фактически с нулевого угла, трибуны взорвались от восторга — 4:5. Следующей атакой голевая перестрелка продолжилась, Стивен Стэмкос впервые смог отличиться в этом матче. Возмущённый происходящим, голкипер «огоньков» Майк Смит в злости разломал клюшку об ворота — 4:6.

Точка в матче была поставлена двумя минутами позднее, Кори Конакер забросил шайбу с минусового угла, приведя в окончательное замешательство Майка Смита — 4:7 — окончательный счёт встречи. «Тампа-БэйЛайтнинг» показали великолепный матч, забив целых семь шайб в ворота соперника, тем самым заработав достойные два победных очка.

4 февраля, воскресенье: Картер Хаттон оформил «сухарь», отразив все 27 бросков, в матче против «Баффало»

В этом сезоне Картер Хаттон вытесняет основного голкипера «Сент-Луиса» Джейка Аллена, превосходя его по всем параметрам.

Первый период резво стартовал для «Сент-Луиса». «Блюзмены» провели пару опасных атак, которые, однако, не возмутили вратаря «Баффало». «Блюзмены» весь период прижимали «клинков» к своим воротам, но, так и не создав должных моментов для напряжения ситуации во вратарской зоне, остались ни с чем. Единственный отрезок времени, который можно отметить, — это большинство «Блюз» в конце периода. Бросок Пьетранджело пришёлся на щитки Робина Ленера, и шайба отлетела к Брэйдену Шенну, но тот промахнулся по шайбе. Также опасный момент был у ворот «Блюз». Ошибка оборонительного звена «Сент-Луиса» привела к опасному щелчку Кейси Нельсона, остановленному вратарем. Второй период отметился яркой игрой «Баффало».

Первым же броском в периоде Джек Айкель выбил у голкипера клюшку. Без клюшки Картеру Хаттону приходилось нелегко, но защита «Блюз» максимально отрабатывала спасение ворот. В конце концов, игрокам «Блюз» удалось вывести шайбу из своей зоны, дав возможность голкиперу вернуть себе клюшку. На контратаке Владимир Тарасенко упустил прекрасную возможность открыть счёт, он замедлил с броском, и ворота закрылись для удара. В финальный отрезок периода Райан О’Райлли неуклюже обошелся с шайбой, имея возможность оторваться от защитника по флангу, но шайба всё равно была доставлена к Марку Сканделле. Марко пронзительно бросил через защиту «Блюз», и шайба остановилось в ловушке Картера Хаттона.

В последней 20-минутке «Баффало» не прекратили атаковать, тут же отметившись мощнейшим броском в непробиваемого Картера Хаттона. Своё слово сумели сказать «Блюзмены». Владимир Тарасенко с передачи Шварца, казалось бы, уже поразил ворота «Сейбрз», но Робин Лернер молниеносно среагировал на шайбу, вызвав овации трибун. В середине периода удаление получает Владимир Соботка из-за толчка в спину Сэма Райнхарта. Харитону пришлось изрядно потрудиться, чтобы сохранить свои ворота сухими. Выдержав меньшинство, защитник «Блюз» Карл Гуннарссон неотразимо бросил шайбу в створ ворот «Сейбрз». После выигранного вбрасывания стоящий сзади центрфорварда Карл моментально выполнил бросок шайбы, от перекладины она влетела в ворота — 1:0. Для Карла эта шайба стала пятой в сезоне. Спустя три минуты Гуннарссонмбыл удален в штрафной бокс за грубую игру в сторону соперника, приведя к численному преимуществу «Баффало». Вдобавок к большинству главный тренер «Сейбрз» Фил Хаусли принимает решения снять вратаря, дабы впустить шестого полевого игрока. В игре шесть на четыре «клинки» не смогли реализовать ни одного момента, хотя были очень близки к этому.

За тридцать секунд до конца сейв Картера Хаттона взорвал трибуны. Сэм Райнхарт добивал шайбу уже в пустые ворота, но растянувшийся вдоль ворот Хаттон коньком отразил шайбу и спас «Сент-Луис» от игры в овертайме. «Сент-Луис» выиграл у «Баффало», забросив лишь одну шайбу во встрече, а Хаттон оформил «сухарь», ни разу не пропустив.