«Уотфорд» без шансов разгромил «Челси» — 4:1

Лондон, , 00:54 — REGNUM 6 февраля на стадионе «Викаридж Роад» был разыгран матч 26-го тура АПЛ между командами «Уотфорд» и «Челси». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 42-й минуте английский таранный форвард Трой Дини открыл счет ударом с пенальти — 1:0. На 82-й минуте вингер сборной Бельгии Эден Азар восстановил равновесие в счете — 1:1. Через 2 минуты голландский крайний защитник Дэрил Янмаат вновь вывел хозяев вперед после передачи Роберто Перейры — 2:1. На 88-й минуте Жерар Деулофеу окончательно похоронил «пенсионеров» — 3:1. Через 4 минуты Роберто Перейра довершил разгром после передачи Дукуре — 4:1.

Статистика матча («Уотфорд"/"Челси»)

Удары 18/4

Удары в створ 8/2

Владение 45%/55%

Фолы 10/8

Набрав 30 очков «Уотфорд» остался на 11-й строчке. «Челси» с 50-ю очками не смогли подняться выше 4-го места.

Составы на матч:

«Уотфорд»: Карнезис, Мариаппа, Предль, Холебас, Янмаат, Дукуре, Капуэ, Зеегелаар, Дини, Деулофеу, Ришарлисон.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Лиуз, Кэхилл, Джаппакоста, Канте, Бакайоко, Мозес, Педро, Азар, Виллиан.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Бакайоко — 25, Ришарлисон — 45, Предль — 50, Луис — 58, Фабрегас — 62.

Удаления: Бакайоко — 30.

Голы: Дини (пен) 42 — 1:0, Азар 82 — 1:1, Янмаат 84 — 2:1, Деулофеу 88 — 3:1, Перейра 90+2 — 4:1.