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В Санкт-Петербурге завершился Международный женский теннисный турнир

Спорт

4 февраля состоялись финалы в одиночном и парном разрядах

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В Санкт-Петербурге завершился Международный женский теннисный турнир
Иллюстрация: Тигран Ширинян
Лого турнира перед началом матча

Санкт-Петербург, 5 февраля 2018, 12:57 — REGNUM  В Санкт-Петербурге завершился Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2018. Финалы в одиночном и парном разрядах состоялись 4 февраля.

В одиночном разряде победу праздновала чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финальном матче обыграла прошлогоднюю победительницу турнира француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

В финале парного разряда победили российская теннисистка Вера Звонарёва и швейцарка Тимеа Бачински. Они обыграли российско-словенсккую пару Аллу Кудрявцеву и Катарину Среботник. Судьба матча решилась на тай-брейке — 2:6, 6:1, 10:3.

А сразу после церемонии награждения победителей в парном разряде состоялся традиционный шоу-матч легенд. В составе команды России в нём приняли участие знаменитые российские теннисистки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, а также генеральный директор турнира Александр Медведев.

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Александр Медведев
Иллюстрация: Тигран Ширинян
Александр Медведев

Они играли против двух бывших первых ракеток мира швейцарки Мартины Хингис и бельгийски Ким Клейстерс, а также победительницы Открытого чемпионата Франции 1997 года Ивы Майоли из Хорватии.

В ходе матча команде мира удалось одержать победу над российской командой со счётом 2:4, 4:1, 10:6.

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Елена Дементьева. Финал LadiesTrophy 2018 WTA
Иллюстрация: Тигран Ширинян
Елена Дементьева. Финал LadiesTrophy 2018 WTA

После матча состоялась церемония награждения призеров и победителей этого матча. На корт вышла мастер спорта СССР по теннису и многократная чемпионка города-героя Ленинград Наталья Борисовна Ветошникова. Она поблагодарила всех спортсменов за участие в соревнованиях.

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Наталья Борисовна Ветошникова — блокадница и мастер спорта по теннису принимает поздравления
Иллюстрация: Тигран Ширинян
Наталья Борисовна Ветошникова — блокадница и мастер спорта по теннису принимает поздравления

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге стартовал Международный женский теннисный турнир: фоторепортаж

regnum author Ольга Мишунькина, Тигран Ширинян
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