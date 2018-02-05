Комиссия МОК отказала 15 гражданам РФ в приглашении на ОИ

Лозанна, Швейцария, , 07:06 — REGNUM Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 13 оправданным спортсменам и двум тренерам из России в приглашении на Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Комиссия приняла к сведению решение CAS (Спортивный арбитражный суд), но отмечает, что полное обоснование такого решения обнародовано не было», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе МОК отмечают, что решения суда недостаточно, чтобы «спортсмены могли считаться чистыми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2018 г. Спортивный арбитражный суд в Швейцарии рассмотрел апелляции спортсменов РФ на решение МОК об их пожизненном отстранении от ОИ.

Отстранения 28 спортсменов аннулировали. Еще для 11 спортсменов CAS смягчил наказание — они смогут участвовать в ОИ, но пропустят Игры в Южной Корее.

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