«МЮ» уверенно обыграл «Хаддерсфилд» — 2:0

Лондон, , 19:54 — REGNUM 3 февраля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 26-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнатйде» и «Хаддерсфилд». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «манкунианцев».

На 55-й минуте бельгийский таргетман Ромелу Лукаку открыл счет, замкнув передачу Хуана Маты — 1:0. Через 13 минут чилийский вингер Алексис Санчес удвоил преимущество в счете, добив мяч в пустые ворота — 2:0.

Статистика матча («МЮ"/"Хаддерсфилд»)

Удары 13/1

Удары в створ 7/0

Владение 78%/22%

Фолы 4/19

Набрав 56 очков «МЮ» укрепился на 2-й строчке. «Хаддерсфилд» с 24-мя очками остался висеть в «зоне вылета».

Составы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Рохо, Смоллинг, Шоу, Валенсия, Санчес, Мата, Лингард, Матич, МакТоминей, Лукаку.

«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Конголо, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Биллинг, ла Парра, Куанер, Хадергьонай, Депуар.

Главный арбитр матча: Стюарт Аттуэлл.

Предупреждения: Биллинг — 23, Мата — 27, Санчес — 45, Смит — 48, Хогг — 59, Хефеле — 64.

Голы: Лукаку 55 — 1:0, Санчес 68 — 2:0.