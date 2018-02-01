Слуцкий: CAS оказался выше политики

Москва, , 17:08 — REGNUM Решение CAS в Госдуме расценили как реальное торжество правосудия, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением Международного олимпийского комитета (МОК).

Запад старается по всем направлениям проявлять политику сдерживания по отношению к России, но здравый смысл всё равно пробивается через пелену лжи и клеветы. Как передает корреспондент 1 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«CAS оказался выше политики. И решение по апелляции российских спортсменов стало реальным торжеством правосудия. Наши олимпийцы доказали свою чистоту и теперь реабилитированы. Им также должны вернуть их медали, выигранные во время Олимпийских игр в Сочи», — отметил парламентарий.

Всё это еще раз доказывает, что спорт должен быть вне политики, а решения МОК, в том числе по отстранению всей сборной России от Олимпиады, были политически ангажированными, подчеркнул он.

Ранее глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) заявил, что следующим этапом после решения CAS по атлетам должны стать иски в гражданские суды с целью опровержения лживых тезисов доклада Макларена и защиты чести и достоинства спортсменов и тренеров.

МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты 2014 года и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

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