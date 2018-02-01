Россия вернулась на первое место в медальном зачёте Сочи-2014

Москва, , 14:43 — REGNUM Россия вернулась на первое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о признании 28 спортсменов виновными в употреблении допинга и вернул им олимпийские медали, завоёванные в Сочи.

Изначально у России было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. После того, как МОК дисквалифицировал спортсменов, у России осталось 9 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых наград.

Теперь же, после решения CAS, восстановившего девять медалей, в зачёте российской команды стало 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. У норвежцев, которые заняли второе место, 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Отметим, что среди оправданных спортсменов — лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, скелетонист Александр Третьяков, конькобежка Ольга Фаткулина, саночник Альберт Демченко и другие.

Таким образом, две золотые награды, Легкова и Третьякова, вернулись в командный зачёт и снова вывели Россию на первое место.

Обновлённый медальный зачёт Олимпийских игр 2014 в Сочи теперь выглядит следующим образом:

Россия — 11 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых медалей. Норвегия — 11, 5, 10. Канада — 10, 10, 5. США — 9, 7, 12. Нидерланды — 8, 7, 9.

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