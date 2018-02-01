Песков: «В Кремле рады за спортсменов, чьи права удалось отстоять в CAS»

Москва, , 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рады за спортсменов, чьи права удалось отстоять в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Он также призвал и дальше отстаивать права российских спортсменов в судах, подчеркнув, что подобные энергичные действия оправданы, эффективны и должны продолжаться.

«После первой информации о решении Спортивного арбитражного суда подтверждается, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы, они могут быть эффективными, и они должны продолжаться», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских игр по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Для них снята дисквалификация на участие в Играх, а также восстановлены награды, завоёванные на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Ещё 11 спортсменов были частично оправданы. Для них пожизненная дисквалификация заменена пропуском только одной Олимпиады — в Пхёнчхане.

Апелляции ещё трёх спортсменок, биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, будут рассмотрены позже.

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