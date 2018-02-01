Четверг, 1 Февраля 2018 года
16:01:40 МСК

WADA рекомендовало МОК использовать старые пробирки для допинг-проб

Спорт

Новые пробирки, которые начали применяться с сентября 2017 года, могут быть уязвимы для вскрытия

WADA рекомендовало МОК использовать старые пробирки для допинг-проб
Иван Шилов © ИА REGNUM
Допинговые скандалы

Монреаль, Канада, 1 февраля 2018, 08:09 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) использовать на зимних Олимпийских играх — 2018 старые пробирки для допинг-проб, сообщается на сайте агентства.

Ранее WADA получило информацию из лаборатории в Кёльне, что новые пробирки, которые начали применяться с сентября 2017 года, могут быть уязвимы для вскрытия. Сообщалось, что они могут быть вскрыты вручную при «заморозке» пробы.

«WADA в настоящее время изучает все потенциальные причины этих проблем и в то же время рекомендовало МОК использовать на Играх-2018 старую модель пробирок», — говорится в сообщении.

Читайте также: МОК проявил беспокойство в связи с доступностью проб из допинг-контейнеров

Отмечается, что предыдущая модель была выпущена в 2016 году и применялась на летних Олимпийских играх — 2016. Благодаря партнерам агентству удалось собрать необходимое количество старых пробирок для программы допинг-тестирования на предстоящих Играх.

Также WADA рекомендовало использовать старые модели для допинг-проб всем антидопинговым организациям.

Напомним, именно во скрытии и подмене допинг-проб Всемирное антидопинговое агентство обвинило Россию, в связи с чем разгорелся допинговый скандал, результатом которого стал недопуск российской сборной к международным соревнованиям.

Читайте также: Хакеры обнародовали данные о связях «независимой комиссии» WADA с ФБР

Читайте ранее в этом сюжете: В WADA сообщили об уязвимости новых пробирок для допинг-проб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить