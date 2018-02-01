WADA рекомендовало МОК использовать старые пробирки для допинг-проб

Монреаль, Канада, , 08:09 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) использовать на зимних Олимпийских играх — 2018 старые пробирки для допинг-проб, сообщается на сайте агентства.

Ранее WADA получило информацию из лаборатории в Кёльне, что новые пробирки, которые начали применяться с сентября 2017 года, могут быть уязвимы для вскрытия. Сообщалось, что они могут быть вскрыты вручную при «заморозке» пробы.

«WADA в настоящее время изучает все потенциальные причины этих проблем и в то же время рекомендовало МОК использовать на Играх-2018 старую модель пробирок», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что предыдущая модель была выпущена в 2016 году и применялась на летних Олимпийских играх — 2016. Благодаря партнерам агентству удалось собрать необходимое количество старых пробирок для программы допинг-тестирования на предстоящих Играх.

Также WADA рекомендовало использовать старые модели для допинг-проб всем антидопинговым организациям.

Напомним, именно во скрытии и подмене допинг-проб Всемирное антидопинговое агентство обвинило Россию, в связи с чем разгорелся допинговый скандал, результатом которого стал недопуск российской сборной к международным соревнованиям.

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