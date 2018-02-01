«Невский факел» зажёгся для каратистов Петербурга

Санкт-Петербург, 1 февраля 2018, 10:00 — REGNUM В прошедшие выходные в Санкт-Петербурге состоялись Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Невский факел». Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге с 1990 года и посвящены дню снятия блокады Ленинграда.
В этом году на соревнованиях выступало более 800 участников, представляющих 16 регионов РФ.
Среди участников турнира 2 заслуженных мастера спорта, 2 мастера спорта международного класса, 8 мастеров спорта России и 51 кандидат в мастера спорта
Кроме спортсменов РФ в гостях у «Невского факела» впервые были спортсмены ДНР и ЛНР, которые также поборолись за награды. Традиционно соревнования посетили гости из Белоруссии.
По результатам соревнований команда абсолютным лидером стала команда Санкт-Петербурга, забрав 30 золотых медалей, 24 серебряных и 29 бронзовых.