Четверг, 1 Февраля 2018 года
16:09:33 МСК

«Невский факел» зажёгся для каратистов Петербурга

Спорт

В Санкт-Петербурге прошли соревнования по каратэ

34
«Невский факел» зажёгся для каратистов Петербурга
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские лично-командные соревнования по каратэ WKF НЕВСКИЙ ФАКЕЛ 2018

Санкт-Петербург, 1 февраля 2018, 10:00 — REGNUM  В прошедшие выходные в Санкт-Петербурге состоялись Всероссийские соревнования по каратэ WKF «Невский факел». Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге с 1990 года и посвящены дню снятия блокады Ленинграда.

В этом году на соревнованиях выступало более 800 участников, представляющих 16 регионов РФ.

Среди участников турнира 2 заслуженных мастера спорта, 2 мастера спорта международного класса, 8 мастеров спорта России и 51 кандидат в мастера спорта

Кроме спортсменов РФ в гостях у «Невского факела» впервые были спортсмены ДНР и ЛНР, которые также поборолись за награды. Традиционно соревнования посетили гости из Белоруссии.

По результатам соревнований команда абсолютным лидером стала команда Санкт-Петербурга, забрав 30 золотых медалей, 24 серебряных и 29 бронзовых.

1
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские лично-командные соревнования по каратэ WKF НЕВСКИЙ ФАКЕЛ 2018
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские лично-командные соревнования по каратэ WKF НЕВСКИЙ ФАКЕЛ 2018
31
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские лично-командные соревнования по каратэ WKF НЕВСКИЙ ФАКЕЛ 2018
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские лично-командные соревнования по каратэ WKF НЕВСКИЙ ФАКЕЛ 2018

Смотрите галерею к статье

regnum author Андрей Пронин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить