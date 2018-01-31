Немецкое СМИ: Системе допинг-контроля в Пхёнчхане грозит фиаско

Берлин, , 21:35 — REGNUM За 9 дней до начала Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане немецкое антидопинговое агентство (NADA) и юристы заявили о возможности полного краха системы антидопингового контроля. На данный момент Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводит проверку надежности контейнеров нового поколения для допинг-проб BEREG-KIT Geneva. Международный Олимпийский комитет официально выразил «глубокую озабоченность» в связи с этой проблемой и попросил WADA приложить все усилия для того, чтобы допинг-тесты спортсменов в Пхёнчхане проводились надежно, а их результаты не вызывали сомнения, сообщает DW.

Что же происходит на деле?

19 января аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория в Кёльне сообщила о том, что новые контейнеры для допинг-тестов BEREG-KIT Geneva, применяемые с сентября 2017 года, можно вскрыть вручную, не оставив при этом абсолютно никаких следов, при условии, если проба была предварительно заморожена.

При проверке на допинг, предоставляемые спортсменами для анализа пробы помещают в два контейнера: А и Б. Контейнеры спортсмены закрывают собственноручно, после чего уже проверенные сотрудником антидопингового агентства образцы направляют для анализа и дальнейшего хранения в одну из лабораторий WADA. Пробу в контейнере Б, как правило, замораживают на случай необходимости повторного анализа при обнаружении в первой пробе запрещенных веществ.

После того, как кёльнская лаборатория сообщила WADA об уязвимости новых контейнеров, агентство связалось с их производителем, швейцарской фирмой Berlinger и попросило проверить информацию. Не особо вдаваясь в детали, компания 27 января сообщила, что им не удалось вскрыть контейнер без повреждений, действуя «согласно инструкции, полученной от лаборатории в Кёльне».

Далее команда немецкого телеканала ARD решила провести собственное расследование и собственноручно протестировать новые емкости швейцарского производителя для допинг-проб. 29 января на экран телеканала вышел документальный фильм «Секретное досье: допинг», зрители которого могли наблюдать, как журналист Хайо Зеппельт, автор серии фильмов телеканала ARD о допинге в России, беспрепятственно открыл, а затем снова закрыл несколько контейнеров BEREG-KIT с размороженными образцами допинг-тестов.

«Мы проверили, можно ли, не оставляя никаких следов, открыть новые допинг-контейнеры, которые будут применяться на Олимпийских играх в Пхёнчхане. И как видите, это действительно возможно», — констатировал Зеппельт.

По словам журналиста, итоги эксперимента весьма неутешительны. Они фактически означают, что контейнеры BEREG-KIT Geneva, используемые на Олимпиаде-2018, ненадежны и легко позволяют манипулировать результатами проб. «Надежность всей системы допинг-контроля — это иллюзия», — заявил Зеппельт.

«Результаты любой взятой пробы — независимо от того, были ли в ней обнаружены следы допинга, — можно будет оспорить в суде, поскольку невозможно будет доказать, была вскрыта пробирка или нет. И это относится абсолютно ко всем пробам, хранящимся в этих пробирках, — неважно, были ли они взяты в преддверии Олимпиады или на самих Играх», — подчеркивает журналист.

С ним согласен и эксперт по спортивному праву, немецкий юрист Михаэль Ленер. По его словам, сама возможность манипуляций с контейнерами нового поколения не только повлечет за собой серьезные юридические последствия, но и вообще может привести к окончательному краху всей системы допинг-контроля.

До сих пор в спортивных арбитражных судах действовал принцип строгой ответственности, поясняет Ленер, согласно которому сам факт уличения спортсмена в употреблении допинга, был достаточным основанием для применения к нему соотвествующих мер ответственности. Теперь же WADA придется доказывать, что образцы допинг-тестов не подвергались никаким манипуляциям.

Экперимент немецкого телеканала ARD, по словам Ленера, четко продемонстрировал, насколько несовершенен и уязвим контрольный механизм выявления допинга. «Я был в совершенном шоке от того, насколько легко можно было открыть и снова закрыть контейнеры. Системе контроля допинга грозит полное фиаско», — подчеркнул юрист.