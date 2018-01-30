Неделя НХЛ: победная серия «Баффало» из трёх матчей достигнута

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM 24 января, среда: «Баффало» всухую громит «Эдмонтон». Айкель переиграл Макдэвида в очной встрече, набрав 4 очка

24 января в гостевом матче «Баффало Сейбрз» переиграли «Эдмонтон Ойлерз», показав кардинально другой хоккей в отличии от предыдущих игр. Во встречах между этими командами чаще всего сравнивают Коннора Макдэвида («Ойлерз») и Джека Айкеля («Сейбрз»), выбранные под 1 и 2 номером драфта 2015 года.

Первый период не был примечательным, но победитель в нем был. Несмотря на хороших старт «Эдмонтона» в атаке, ближе к концу «Баффало» сотрясли оборону канадцев. После удаления Адама Ларссона на две минуты в штрафной бокс «Баффало» получили кучу пространства в зоне соперника. При постоянно открытых вингерах в атаку подключались и защитники. В одном из таких моментов Расмус Ристолайнен отметился курьёзным голом. От щелчка Ристолайнена шайба, через Райнхарта, угодила в щиток вратарю, но неудачно отлетела ему в руку, откуда еле-еле докатилась до ворот — 1:0, гол записан на Сэма Райнхарта.

В первые секунды второго периода «Баффало» удваивают своё преимущество. Райнхарт перехватил шайбу в атаке, попутно выполнив передачу на Скотта Уилсона, но вратарь отбил шайбу. Шайба удачно отскакивает к Райану О’Райлли, который молниеносно среагировал и перенаправил её в ворота — 2:0. Пару минутами позже в штрафной бокс удаляется защитник «клинков» — Джек Маккейб, но «Ойлерз» не удаётся воспользоваться численным превосходством. Сразу после своего возвращения на лёд Маккейб отметился выходом один в ноль, но Кэм Тальбо остановил шайбу. Минутой позже на очередной контратаке «Баффало» оставляет в дураках оборону «Ойлерз», выйдя два в одного. Земгус Гиргенсонс и Кайл Окпосо отлично разыграли атаку, в которой ключевое слово было сказано Гиргенсоном. Неподоспевшая клюшка Земгуса уже была за воротами, но конёк точно направил шайбу в угол ворот — 3:0. В середине периода «Эдмонтон» снова остаётся в меньшинстве, что идетна руку игрокам «Сейбрз», и уже через 13 секунд шайба лежала в воротах «Ойлерз». Джек Айкель кистевым броском поразил девятку ворот соперника, заработав 3 очка в встрече — 4:0. Под занавес периода игрок «Эдмонтона» Зак Кассиан сыграл грубо, за что был удалён на две минуты. Реализация «Баффало» в большинстве поражает, Райан О’Райлли завершил комбинацию броском в противоположный угол вратарю — 5:0, Айкель отдал третью голевую передачу.

Таким образом, О’Райлли забросил последнюю шайбу в этой встрече, позволив Робину Ленеру оформить «сухарь», а Айкелю отметиться четырьмя очками.

26 января, пятница: Очередная канадская команда терпит поражение от «клинков», на этот раз — «Ванкувер»

26 января в третьем выездном матче подряд «Баффало» сражалась с «Ванкувер Кэнакс». Томас Ванек встречался со своим первым клубом Национальной Хоккейной Лиги — «Баффало».

В начале первой 20-минутки «Баффало» быстро открыли счёт, Сэм Райнхарт отметился 10 голом и 20-м набранным баллом в сезоне. Благодаря точному броску обратной стороны клюшки, Виктор Антипин смог записать на свой счёт пятую голевую передачу в сезоне — 1:0. В середине периода Райан О’Райлли неудачно для голкипера перенаправил шайбу в ворота, но вратарь «Кэнакс» был надёжен. Второй период был открыт крупной ошибкой Расмуса Ристолайнена в своей зоне, благодаря которой Брокер Босер завладел шайбой и единолично хотел расправиться с голкипером «Баффало», но всё пошло не по его сценарию. Набежавшая толпа из игроков обеих команд создала барьер, не позволяющий никаким образом пробить его. Семи минутами позднее «Баффало» подхватили потерянную шайбу «Кэнакс» у синей линии и ринулись в атаку. Николя Баптист прорвался через синюю линию соперника и устремился к воротам, получив шайбу от Бенуа Пульо. Баптист легко переиграл вратаря и увеличил разрыв в счёте в пользу «клинков» — 2:0. После стартового вбрасывания третьего периода долго не набиравший очки Эвандер Кейн дальним броском сотряс перекладину ворот «Кэнакс». За пять минут до конца встречи основной защитник «Ванкувера» Александр Эдлер был удален в штрафной бокс на две минуты, чем сильно повредил своей команде. «Баффало» отличаются превосходной реализацией большинства в последних матчах, и сейчас им не составило труда отметиться вновь. Кайл Окпосо добил шайбу в пустые ворота после дальнего броска Марко Сканделлы — 3:0. За две с половиной минуты до конца тренер «Кэнакс» решает снять вратаря и впустить шестого полевого. Временное большинство не привело ни к каким результатам, форвард «клинков» Юхан Ларссон поразил пустые ворота со своей половины площадки.

26 января, пятница: «Каролина» с минимальным отрывом одолела «Монреаль» в гостевой встрече

26 января при 21-тысячной арене в Монреале именитые хозяева «Канадиенс» противостояли «Каролине Харрикейнз». Обе команды Восточной Конференции на данный момент находятся вне зоны плей-офф. У команды из города Роли (штат Северная Каролина) имеется в активе 52 очка в 49 проведённых играх. «Монреаль Канадиенс» отыграли те же 49 игр, но имеют на 6 очков меньше и расположены на две строчки ниже нежели «Каролина». В частности, плохая результативность «Монреаля» в этом сезоне — признак отсутствия Александра Радулова, который в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров команды. На данный момент на счету главного бомбардира «Канадиенс» Макса Пачиоретти лишь 31 очко в 49 встречах, вторым идёт, по-прежнему не раскрывшиеся полностью, Алекс Гальченюк с 28 очками в активе. В этом сезоне в составе «Каролины» зажгли две новые молодые звезды лиги. Финны Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо, набравшие более 35 очков — являются лучшими форвардами командами. Но в отличии от своего сокомандника Ноа Ханифина они не удостоились принять участие на Матче Всех Звёзд 2018, проходившем в минувшие выходные.

Начало первого периода сразу отмечается активной игрой «Харрикейнз» в атаке, заставившей Кэри Прайса парировать первый бросок во встрече. Минутой позднее «каролинские ураганы» открыли счёт, робкая игра «Монреаля» в защите привела к потере шайбы. Хоть и первый бросок Виктора Раска не дошёл до ворот, но получивший от этого неточного броска шайбу Джастин Уильямс смог ассистировать Теуво Терявяйнену, и счёт становится открытым — 1:0.

Ближе к середине периода чешский центрфорвард «Канадиенс» Томаш Плеканец был удален в штрафной бокс на две минуты, предоставив численное превосходство команде соперника. В течение последних секунд большинства «Каролина» расстреливала ворота канадцев нескончаемыми бросками, что привело к голу Джордана Стаала в полупустые ворота — 2:0. Пару минутами позже подоспевший полевой игрок «Канадиенс» спас ворота от третьей пропущенной шайбы. Джефф Скиннер полностью объехал вратаря, но в последнюю секунду перед броском подоспел полевой «Канадиенс» и спас ситуацию у ворот своей команды. В последние минуты «Харрикейнз» продолжали давить соперника в его же зоне, особенно был заметен Джефф Скиннер, создавший нервную обстановку в обороне «Канадиенс».

Второй период был удивительно результативен, семь шайб в общей сложности достигли сетки ворот. «Монреаль» быстро отыграл одну шайбу, Джефф Питри дальним броском выполнил неожиданную передачу на Шарля Юдона, записавшего на свой счёт гол в ворота «Каролины» — 2:1. Меньше чем через минуту в родных стенах «Монреаль» снова отличается шайбой и сравнивает счёт. Брендан Галлагхер единолично прошил вратаря «Канадиенс» Кэри Прайса, нанеся моментальный бросок после получения шайбы — 2:2. Но таковым счёт продержался не долго. Через 20 секунд Джефф Скиннер наконец записал гол на свой счёт, огорчив болельщиков хозяев — 3:2. Спустя 30 секунд результативная серия этого периода продолжилась, Теуво Терявяйнен оформил дубль, забросив шайбу обратной стороной клюшки при выходе один в ноль — 4:2. Но «Монреаль» не собирался уходить со льда, несмотря на серьезное преимущество соперника. Шарль Юдон оформил вторую шайбу в матче, сократив отставание своей команды до одного гола — 4:3. Под занавес периода счёт на табло символизировал число 44, чего явно не ожидали увидеть игроки «Каролины». Джефф Питри помог Юдону набрать третье очко во встрече. Защитник нагло ворвался в зону соперника, не оставив шансов голкиперу на спасение ворот, шайба пронзила штангу и очутилась в воротах — 4:4. Боевой дух «Каролины» не позволял притихнуть их «ураганному» настрою, 31-летний новичок лиги прошлого сезона Дерек Райан вывел вперёд свою команду за 6 секунд до перерыва — 5:4. На такой напряженной ноте команды покинули лёд. Хладнокровный третий период отличился особой результативностью.

В середине третьей 20-минутки «Монреаль» получил численное преимущество на льду, что помогло им сравнять счёт. Макс Пачиоретти удачно подставил клюшку под бросок Питри, реализовав большинство спустя 7 секунд от начала тайма — 5:5. Ключевое слово в матче сказал ветеран североамериканского хоккея Джастин Уильямс, отличившись победным голом и завершив голевую феерию встречи — 5:6. «Каролина» в ожесточенной борьбе выбила два очка у «Монреаля» и приблизилась к зоне плей-офф.