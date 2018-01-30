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МОК проявил беспокойство в связи с доступностью проб из допинг-контейнеров

Спорт

Выяснилось, что контейнеры с пробами легко открываются вручную при их заморозке. Производитель контейнеров намерен решить проблему

МОК проявил беспокойство в связи с доступностью проб из допинг-контейнеров
Иллюстрация: Vecernji.hr
Контейнеры для допинг-проб

Берн, 30 января 2018, 10:02 — REGNUM  Беспокойство в связи с доступностью проб из допинг-контейнеров при их заморозке выразили 29 января представители Международного олимпийского комитета (МОК) на официальной странице в Twitter.

В соответствии с сообщением, аккредитованная лаборатория в Кельне проинформировала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о том, что контейнеры, используемые для хранения допинг-проб с сентября 2017 года, могут быть открыты вручную «при заморозке» пробы.

«МОК очень обеспокоен данной проблемой. С того момента, как мы узнали об этом, сразу обратились к WADA и попросили их убедиться, что антидопинговые тесты в Пхенчхане можно провести надежным и достоверным способом», — говорится в сообщении комитета.

В свою очередь WADA проинформировала МОК, что по описанной проблеме установлен контакт с производителем контейнеров и в настоящее время осуществляется поиск ее решения.

Ранее МОК опубликовал список правил, которым должны следовать «олимпийские спортсмены из России», которых комитет допустил до XXIII зимних Олимпийских игр. Согласившись с решением МОК об отстранении, России придется испить чашу унижения до конца.

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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