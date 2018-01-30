В Петербурге стартовал Международный женский теннисный турнир: фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге стартовал Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2018, среди участниц — в том числе первая ракетка мира в одиночном разряде датчанка Каролина Возняцки, а также российские спортсменки Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Подробный фоторепортаж с первых дней квалификации, жеребьевки и «Семейного дня» смотрите в репортаже участников проекта фотостажировок Phint.

Матчи первого круга квалификации турнира, имеющего категорию «премьер» (третью в квалификации WTA после турниров Большого шлема и Итогового турнира года), прошли 27 января на кортах «СИБУР АРЕНЫ» и ТЦ «Динамо».

Матчи первого круга квалификации

Пятая ракетка отборочного турнира француженка Осеан Додин обыграла сербку Бояну Йовановски — 6:4, 6:3. Вера Лапко из Белоруссии взяла верх над болгаркой Викторией Томовой — 6:2, 4:6, 6:1. Итальянка Сара Эррани в трех сетах уступила словачке Яне Чепеловой — 6:7 (8), 6:2, 3:6. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оказалась сильней соотечественницы Валентины Ивахненко — 6:2, 6:1.

Кристина Плишкова (Чехия) легко справилась с Эрайдын Башак из Турции — 6:0, 6:2. Анастасия Фролова (Россия) уступила чешке Терезе Мартинцовой — 3:6, 1:6. Амина Аншба (Россия) уступила Виктории Кужмовой — 4:6, 2:6. Даяна Ястремская (Украина) в упорном поединке оказалась сильнее Екатерины Александровой (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2. Роберта Винчи (Италия) обыграла британку Хизер Уотсон — 6:3, 6:4.

Одним их самых напряженных матчей первого круга квалификации стало противостояние Анны Калинской (Россия) и Андреи Петкович (Германия) — 6:3, 5:7, 6:2. На счету 19-летней спортсменки из Москвы больше активно выигранных очков (30 против 21), однако и больше вынужденных ошибок (46 — 31).

Елена Рыбакина вышла победительницей из российского дерби, в котором она обыграла Веронику Кудерметову — 3:6, 6:3, 6:2. Сабина Шарипова (Узбекистан) взяла верх над Ларой Арруабарреной из Испании — 3:6, 7:6 (4), 7:5.

Жеребьевка парной сетки турнира

На следующий день, 28 января, состоялась жеребьевка парной сетки турнира. Так, Габриэла Дабровски (Канада) и Сюй Ифань (Китай) выступят против Вероники Кудерметовой (Россия) и Лидии Морозовой (Белоруссия). Ракель Атаво (США) и Анне-Лене Грёнефельд (Германия) сразятся с Нателой Дзаламидзе (Россия) и Ксенией Кнолль из Швейцарии.

Валерия Погребняк/Елена Рыбакина (обе — Россия) — Тимея Бачинкски (Швейцария)/Вера Звонарева; Алисия Росольска (Польша)/Лара Арруабаррена (Испания) — Алла Кудрявцева (Россия)/Катарина Сребротник (Словения); Сара Эррани (Италия)/Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Ралука Олару (Румыния)/Ольга Савчук (Украина).

Family Day

Также в этот день состоялся традиционный Family Day — праздник для всей семьи. В рамках мероприятия выступили «Куколки тенниса», семьи с детьми и гости турнира приняли участие в интерактивном шоу жонглера-фристайлера Стефана Бойча и веселых стартах. Кроме того, благодаря интерактиву «ретро лаун-теннис» все желающие узнали историю этого вида спорта, было разыграно множество призов.

В качестве гостя выступила швейцарская спортсменка Тимея Бачински — серебряная медалистка Олимпийских игр — 2016, которая посоревновалась с гостями и показала им свой мастер-класс.

Для детей работала игровая комната «Let's play», для фанатов киберспорта прошел турнир по виртуальному теннису, а все, кто любит учиться, могли приобщиться к урокам теннисного английского через игры и живое общение в зоне Tennis Time.

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