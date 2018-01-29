Лебедев: Ждем от МОК списка болельщиков, которым запрещен приезд на ОИ-2018

Москва, , 11:03 — REGNUM В Госдуме возмущены решение МОК не пустить на Олимпиаду не только некоторых российских спортсменов, но и тренеров, и медиков.

Международный олимпийский комитет не разослал приглашения в Пхёнчхан 22 тренерам и шести врачам из России, которые работали с отечественными атлетами, обвиняемыми в употреблении допинга, во время Игр в Сочи.

«Ждём от МОК к публикации список болельщиков, которым будет запрещён приезд на Олимпийские игры в Корее», — возмутился в соцсети вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на Олимпиаду-2018 Станислав Поздняков указал на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов.

МОК приостановил членство ОКР в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

Возмущение общественности в России вызвали и правила поведения делегации РФ на Олимпиаде-2018 в Корее. Так, члены делегации должны воздерживаться от любых форм публичной активности на олимпийских объектах, связанной с национальным флагом, гимном и гербом, а также символикой ОКР (Олимпийского комитета России), и в социальных сетях. Разрешено использовать только аббревиатуры OAR или ОСР (на кириллице). Исключением является использование национального флага в Олимпийской деревне в спальнях, выделенных членам российской делегации, если флаг находится вне зоны общественной видимости.

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