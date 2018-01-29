НХЛ перед дедлайном: «Рейнджерс» подготовил список игроков на обмен

Вашингтон, , 08:23 — REGNUM «Рейнджерс» включили в список на обмен ряд лидеров клуба

Национальная хоккейная лига стоит на пороге завершения хоккейного трансферного окна. За месяц до дедлайна клубы НХЛ предоставляют общественности список игроков, которых они готовы обменять в другие клубы. Не исключением стали «Рейнджеры» из Нью-Йорка, поставив в лист обмена лидеров клуба. В список угодили главные ассистенты команды — Матс Цуккарелло и Рик Нэш, наравне с ними был включён капитан клуба Райан Макдона.

На данный момент Матс Цуккарелло является лидером команды по набранным очкам, на его счету 37 очков, включая 29 голевых передач. На второй строчке результативности в клубе расположился наш соотечественник Павел Бучневич с 32 очками при показателе полезности «+4». Упомянутые в списке обмена Рик Нэш и Райан Макдона имеют по 25 и 24 очка в более чем 40 матчах регулярного сезона. Первый номер драфта НХЛ 2002 года РикмНэш реализовал 15 бросков по воротам соперника, что делает его первым снайпером команды. Райан Макдона является лучшим защитником-бомбардиром в команде, 24 очка тому подтверждение.

Ранее сообщалось, что возможен обмен Райана Макдона в «Торонто» на перспективного шведского форварда Вильяма Нюландера. Эту новость прокомментировал ведущий инсайдер TSN Боб Маккензи: «Рейнджерс» готовы выслушать варианты по обмену Макдона. Нюландер? Нет. Никаких шансов. Не думаю, что «Торонто» отдаст шведского нападающего за защитника-ветерана. Если честно, то я был бы шокирован, но это исключительно моё мнение, не основанное на какой-либо информации из клуба. Вообще не вижу предпосылок к этому. Понятно, что в «Нью-Йорке» готовы расстаться с защитником, у которого остался последний год контракта. Райану будет 29 лет в следующем году, но я не верю, что «кленовые листья» готовы отказаться от одного из своих молодых столпов в атаке. Мэттьюс, Марнер и Нюландер — это оплот «Торонто», — цитирует инсайдера канадское спортивное издание TSN.

«Нью-Йорк Рейнджерс» при 55 набранных очках в 50 матчах регулярного сезона находятся вне зоны плей-офф. Одно очко отделяет «рейнджеров» от попадания в зону плей-офф. На пути стоят «Филадельфия» и «Нью-Джерси», превосходящие их на один балл.

Джефф Заткофф обменян в «Коламбус» из «Лос-Анджелеса»

Вратарь системы «Лос-Анджелес Кингз» Джефф Заткофф был задействован в сделке с «Коламбус Блю Джекетс». Не проведя ни одной игры за «Коламбус», 30-летний голкипер был отправлен в их фарм-клуб «Лейк Эри Монстерз».

С 2008 года в высших хоккейных лигах Северной Америки Джефф провёл 48 матчей в НХЛ и 208 в АХЛ. Помимо игры за фарм-клуб «Кингз» «Манчестер Монаркс», Джефф известен выступлениями за «Питтсбург Пингвинз», где в сезоне 2015/2016 выиграл Кубок Стэнли. За всю историю своих выступлений в НХЛ Джефф отметился 18 победными поединками при проценте отражённых бросков 90,8 и коэффициенте надёжности 2,72. Несмотря на своё главное достижение в виде Кубка Стэнли, Джефф являлся одним из ведущих голкиперов АХЛ и многократно вызывался на Матч всех звёзд АХЛ, попутно получая различные награды.

Форвард Гербе после долгого перерыва снова появился в НХЛ

Экс-нападающий «Каролины» Нэтан Гербе подписал контракт с «Коламбусом».

Двухстороннее соглашение между клубом и игроком рассчитано на один год.

Гербе играл за команду «Бостон Колледж Иглз» в NCAA, где и был выбран «Баффало Сейбрз» под общим 142-м номером на драфте НХЛ 2005 года.

На турнире NCAA Championship 2007 Гербе забросил пять шайб в последних двух играх, тем самым приведя команду к чемпионству, а сам получил приз как лучший игрок турнира. В том же сезоне он также стал финалистом премии «Хоби Бейкер Мемориал Авард».

6 мая 2008 года Гербе подписал свой первый профессиональный контракт на три года с «Баффало Сейбрз» на общую сумму 2,55 млн долларов США. Первое своё очко в НХЛ Гербе заработал 13 декабря 2008 года в матче против «Нью-Джерси», отметившись голевой передачей. По итогам сезона Гербе провёл лишь 10 матчей в НХЛ, но стал обладателем «Дадли Ред Гаррет Мемориал Эворд» как лучший новичок сезона АХЛ.

9 декабря 2009 года Нэтан отметился первой шайбой в НХЛ в игре против «Вашингтона».

21 января 2011 года Нэтан Гербе совершил невообразимое чудо, забросив дважды в течение пяти секунд, что стало рекордом скорострельности для одного игрока.

В последний раз Гербе появлялся в НХЛ в сезоне 2015/2016, выступая за «Каролину Харрикейнз». В том сезоне форвард заработал семь очков в 47 играх.

В общей сложности Нэтан Гербе провёл 394 игры в НХЛ, заработав 138 очков при 80 голевых передачах и 58 голах.