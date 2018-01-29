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Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧЕ по биатлону

Спорт

Российские биатлонисты завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали

Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧЕ по биатлону
Иллюстрация: Mil.ru
Биатлон

Риднау, Италия, 29 января 2018, 07:51 — REGNUM  Сборная России по биатлону заняла третье место в медальном зачёте чемпионата Европы, который прошёл в итальянском Риднау.

Российские биатлонисты завоевали пять медалей. Среди них одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

Две медали для команды принёс Александр Логинов, выигравший в гонке преследования и ставший вторым в спринте. Ещё одно серебро сборная России завоевала в смешанной эстафете.

Кроме того, Виктория Сливко сумела взять бронзу в индивидуальной гонке, а Евгений Гараничев стал третьим в гонке преследования.

Победителем в медальном зачёте чемпионата Европы стала сборная Франции, которая выиграла две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Вторыми стали биатлонисты с Украины с двумя золотыми и одной серебряной наградой.

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