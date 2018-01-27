«Реал» разгромил «Валенсию», а Криштиану Роналду оформил дубль

Мадрид, , 20:05 — REGNUM 27 января на стадионе «Месталья» был разыгран матч 21-го тура испанской Примеры между командами «Валенсия» и «Реал». Матч завершился со счетом 1:4 в пользу «сливочных».

На 16-й минуте лидер сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет ударом с пенальти — 0:1. Через 22 минут Роналду оформил дубль с одиннадцатиметровой отметки — 0:2. В начале второго тайм испанский вингер Санти Мина сократил отставание в счете, замкнув навес Даниэля Парехо с углового — 1:2. На 84-й минуте бразильский латераль Марсело увеличил разрыв в счете до двух мячей после передачи Марко Асенсио — 1:3. Через 5 минут Тони Кроос установил окончательный счет — 1:4.

Статистика матча («Валенсия"/"Реал»)

Удары 10/11

Удары в створ 5/6

Владение 42%/58%

Фолы 19/16

Набрав 38 очков «Реал» укрепился на 4-й строчке. «Валенсия» с показателем 40 в графе «очки» остался на 3-м месте.

Составы на матч:

«Валенсия»: Нето, Лато, Коклен, Монтойа, Гарай, Гедеш, Парехо, Гайа, Кондогбья, Родриго, Мина.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема, Бейл.

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Предупреждения: Бейл — 52, Гайа — 60, Варан — 63, Карвахаль — 71, Парехо — 87.

Голы: Роналду 16 (пен) — 0:1, Роналду 38 (пен) — 0:2, Мина 58 — 1:2, Марсело 84 — 1:3 Кроос 89 — 1:4.