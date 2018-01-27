«РБ Лейпциг» не смог дожать «Гамбург» и потерял 2 очка

Берлин, , 19:26 — REGNUM 27 января на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 20-го тура Бундеслиги между командами «РБ Лейпциг» и «Гамбург». Матч завершился со счетом 1:1.

На 9-й минуте португальский вингер Брума открыл счет, замкнув навес Марселя Забитцера — 1:0. Через 20 минут вингер сборной Хорватии Филипп Костич сравнял счет точным ударом с острого угла по пустым воротам — 1:1.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Гамбург»)

Удары 12/3

Удары в створ 4/1

Владение 54%/46%

Фолы 15/19

Набрав 32 очка «РБ Лецпциг» поднялся на 4-е место. «Гамбург» с 16-ю очками остался висеть в «зоне вылета».

Составы на матч:

«РБ Лецпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Лаймер, Брума, Забитцер, Демме, Кампль, Вернер, Огюстен.

«Гамбург»: Матения, ван Дронгелен, Кириакос, Сакаи, Дикмайер, Соуза, Дуглас, Хант, Юнг, Вуд, Костич.

Главный арбитр матча: Кортус.

Предупреждения: Хант — 9, Кириакос — 59.

Голы: Брума 9 — 1:0, Костич 29 — 1:1.