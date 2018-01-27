«Бавария» разнесла «Хоффенхайм» со счетом 5:2

Берлин, , 19:24 — REGNUM 27 января на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 20-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

На 3-й минуте немецкий форвард Марк Ут открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1. Через 9 минут вингер сборной Германии Серж Гнабри удвоил преимущество в счете мощным ударом с 25-ти метров — 0:2. На 21-й минуте таранный форвард Роберт Левандовски сократил отставание в счете ударом «ножницами» после навеса Джошуа Киммиха — 1:2. Через 4 минуты Жером Боатенг сравнял счет ударом головы после розыгрыша углового — 2:2. На 63-й минуте Кингсли Коман вывел хозяев вперед — 3:2. Через 3 минуты Артуро Видаль увеличил разрыв в счете до двух мячей — 4:2. На 90-й минуте Сандро Вагнер установил окончательный счет в матче — 5:2.

Статистика матча («Бавария"/"Хоффенхайм»)

Удары 18/5

Удары в створ 10/4

Владение 55%/45%

Фолы 7/19

Набрав 50 очков «Бавария» уверенно лидирует в турнирной таблице. «Хоффенхайм» с 27-ю очками остался на 9-й позиции.

Составы на матч:

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих, Руди, Видаль, Толиссо, Левандовски, Роббен, Коман.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Цубер, Хюбнер, Фогт, Рупп, Гриллич, Ут, Гейгер, Гнабри.

Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.

Предупреждения: Бичакчич — 22, Хюбнер — 34.

Незабитые пенальти: Гнабри — 3.

Голы: Ут 3 — 0:1, Гнабри 12 — 0:2, Левандовски 21 — 1:2, Боатенг 25 — 2:2, Коман 63 — 3:2, Видаль 66 — 4:2, Вагнер 90+1 — 5:2.