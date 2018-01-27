Толян спас ничью для «Боруссии» на последней минуте

Берлин, , 19:23 — REGNUM 27 января на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 20-го тура Бундеслиги между командами «Боруссия Дортмунд» и «Фрайбург». Матч завершился со счетом 2:2.

На 9-й минуте атакующий полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава открыл счет — 1:0. Через 12 минут Нильс Петерсен сравнял счет, замкнув прострел Яника Хаберера — 1:1. На экваторе второго тайма Петерсен оформил дубль — 1:2. На 90+3-й минуте Джереми Толян сравнял счет и спас ничью для «шмелей» — 2:2.

Статистика матча («Боруссия"/"Фрайбург»)

Удары 9/3

Удары в створ 4/3

Владение 62%/38%

Фолы 10/12

Набрав 31 очко «Боруссия» опустилась на 5-ю строчку. «Фрайбург» с 24-мя очками остался на 12-м месте.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Толян, Сократис, Пищек, Топрак, Шахин, Кагава, Кастро, Санчо, Обамеянг, Пулишич.

«Фрайбург»: Гикевич, Сеёнджю, Гульде, Кемпф, Абраши, Хеллер, Кюблер, Хаберер, Кох, Гюнтер, Петерсен.

Главный арбитр матча: Даниэл Зиберт.

Предупреждения: Кастро — 26.

Голы: Кагава 9 — 1:0, Петерсен 21 — 1:1, Петерсен 68 — 1:2, Толян 90+3 — 2:2.