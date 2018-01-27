«Лестер» не оставил шансов «Питерборо» — 1:5

Лондон, , 17:27 — REGNUM 27 января на стадионе «ABAX Стэдиум» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии между командами «Питерборо» и «Лестер Сити». Матч завершился со счетом 1:5 в пользу «лис».

На 9-й минуте малийский вингер Фуссейни Диабате открыл счет — 0:1. Через 3 минуты форвард сборной Нигерии Келечи Ихеаначо удвоил преимущество в счете — 0:2. На 29-й минуте Ихеаначо оформил дубль — 0:3. В начале второго тайма Энрю Хьюз сократил отставание в счете, но было уже поздно — 1:3. На 87-й минуте Диабате оформил дубль — 1:4. Через 3 минуты Вилфред Ндиди довел счет до разгромного — 1:5.

Статистика матча («Питерборо"/"Лестер»)

Удары 5/23

Удары в створ 2/11

Владение 42%/58%

Фолы 5/13

Составы на матч:

«Питерборо»: Бонд, Шеферд, Хьюз, Тафадзолли, Тейлор, Форрестер, Ллойд-МакГолдрик, Лопез, Грант, Мэддисон, Марриотт.

«Лестер»: Хамер, Симпсон, Магир, Фукс, Беналуан, Грэй, Сильва, Иборра, Барнс, Ихеаначо, Диабате.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Иборра — 14.

Голы: Диабате 9 — 0:1, Ихеаначо 12 — 0:2, Ихеаначо 29 — 0:3, Хьюз 58 — 1:3, Диабате 87 — 1:4, Ндиди 90 — 1:5.