Виктор Ан обратился к главе МОК Томасу Баху с открытым письмом

Москва, , 12:49 — REGNUM Олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху из-за решения о недопуске его на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом сообщается на сайте Союза конькобежцев России (СКР).

«Я изучил критерии, которыми она (комиссия МОК — ИА REGNUM) руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр», — заявил Ан.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа. И в этой ситуации появились разговоры обо мне, как о спортсмене, употреблявшем допинг», — говорится в тексте письма.

Ан также попросил у Баха объяснить ему причины недопуска к Олимпийским играм.

Ранее МОК не выдал Ану приглашение на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме того, не были допущены и такие спортсмены, как биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Напомним, Ан до 2011 года выступал за сборную Южной Кореи и стал трёхкратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде 2006 года в Турине. В 2011 году он принял российское гражданство и выиграл три золотые медали на Олимпийских играх в Сочи.

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