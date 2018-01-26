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Виктор Ан обратился к главе МОК Томасу Баху с открытым письмом

Спорт

Ан попросил у Баха объяснить ему причины недопуска к Олимпийским играм

Москва, 26 января 2018, 12:49 — REGNUM  Олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху из-за решения о недопуске его на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом сообщается на сайте Союза конькобежцев России (СКР).

«Я изучил критерии, которыми она (комиссия МОКИА REGNUM) руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр», — заявил Ан.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа. И в этой ситуации появились разговоры обо мне, как о спортсмене, употреблявшем допинг», — говорится в тексте письма.

Ан также попросил у Баха объяснить ему причины недопуска к Олимпийским играм.

Ранее МОК не выдал Ану приглашение на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме того, не были допущены и такие спортсмены, как биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Напомним, Ан до 2011 года выступал за сборную Южной Кореи и стал трёхкратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде 2006 года в Турине. В 2011 году он принял российское гражданство и выиграл три золотые медали на Олимпийских играх в Сочи.

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