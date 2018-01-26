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Главный тренер «Зенита»: «Путин сказал покупать русских игроков»

Спорт

Манчини заявил, что «Зенит» планирует приобрести двух или трёх российских футболистов

Главный тренер «Зенита»: «Путин сказал покупать русских игроков»
Иллюстрация: Fonwall.ru
Футбольный мяч

Санкт-Петербург, 26 января 2018, 09:41 — REGNUM  Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что клуб планирует приобрести двух или трёх российских футболистов. Об этом 26 января сообщает «Чемпионат».

"Я ещё летом говорил, что мы бы хотели подписать двух-трёх игроков с российскими паспортами. Тогда мы этого не сделали — что ж, предпримем ещё одну попытку», — сказал Манчини.

«Сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков, а мы к президенту прислушиваемся», — добавил Манчини с улыбкой.

Он также отметил, что пополнения состава команды стоит ожидать во время текущего трансферного периода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» может приобрести нападающего миланского «Интера» Эдера.

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