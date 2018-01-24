Жириновский рассказал об истинных причинах отстранения спортсменов РФ от ОИ

Москва, , 10:29 — REGNUM Продолжающиеся скандалы вокруг зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее связаны с желанием Запада изолировать РФ от всего мирового спорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Цель — изолировать Россию не только от Олимпийских игр, вообще от спорта, загнать в угол», — заявил Жириновский.

Накануне Международный олимпийский комитет заявил о недопуске до участия в ближайших соревнованиях российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. По данным МОК, они не уличены в допинге, однако все равно не приглашены к участию в Олимпиаде.

«Это придирки по допингу, мы согласны, спортсмены не должны принимать допинг, но они и чистых спортсменов не пускают», — возмутился Жириновский.

По его словам, изощренность в употреблении допинга уже достигла абсурда. Так, например, некоторые спортсмены даже придумали способ искусственно сдавать анализы, чтобы получать нужные результаты.

«Сдают чужую мочу или вообще, изобрели искусственный пенис и мочу. В зале стоит инспектор, а у спортсмена спрятан резиновый резервуар с чужой или искусственной мочой. И он вытаскивает чужой, искусственный пенис, открывает краник и инспектор видит, что он помочился. Вот до чего дошли. Нам зачем такие спортсмены нужны?» — заявил Жириновский.

По его словам, такие способы взойти на пьедестал не только не ценятся в обществе, но и наносят непоправимый вред здоровью спортсменов. В связи с этим, считает депутат, борьба с допингом должна приобрести новый характер.

«Надо найти формы контроля или снять полностью весь контроль — пусть губят себя, накачиваются и прям на пьедестале первого места умирают», — предложил Жириновский.