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«Мы и это стерпим???» — в Госдуме возмущены запретом флага РФ на Олимпиаде

Спорт

МОК запретил проносить флаг РФ на трибуны в ходе Олимпиады

«Мы и это стерпим???» — в Госдуме возмущены запретом флага РФ на Олимпиаде
Иллюстрация: Kremlin.ru
Российский флаг на Олимпиаде

Москва, 24 января 2018, 09:43 — REGNUM  В Госдуме возмущены решением МОК запретить болельщикам проносить флаг России на трибуны.

Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет также под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус «спортсмены-олимпийцы из России» и выступают под олимпийским флагом.

«А вот теперь МОК взялся и за болельщиков. Видимо, они все тоже указаны в списке Родченкова. Но мы и это стерпим, утремся и потащимся на ОИ, поджав хвост…» — написал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламентарий призывал к бойкоту Олимпиады из-за недопуска спортсменов к соревнованиям.

Читайте развитие сюжета: МОК переименовали в Международный оккупационный комитет

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Решение МОК об отстранении России от Олимпиады — 2018

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