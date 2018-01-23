Родченков дал показания в CAS с закрытым лицом

Лозанна, Швейцария, , 07:36 — REGNUM Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выступил с показаниями в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских спортсменов. Об этом сообщает «Р-спорт».

Родченков дал показания по видеосвязи. При этом он скрыл своё лицо экраном, а видны были только руки. Спортсменам не дали возможности задать ему вопросы.

Апелляционные слушания в отношении российских спортсменов проходят в CAS с 22 по 27 января. Всего будут рассмотрены жалобы 39 атлетов. В первый день разбирались дела конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артёма Кузнецова и Ивана Скобрева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Решение было принято на основании отчётов комиссий Освальда и Шмида. Все обвинения были построены на основании показаний Родченкова.

По итогам деятельности комиссии МОК аннулировал результаты 43 российских спортсменов, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи. Также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

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