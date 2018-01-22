Неделя в НХЛ: «Вегас» громит «Тампу»

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM 19 января, пятница: «Вегас» громит «Тампу» в главном противостоянии лиги этого сезона

19 января на своём льду лидер лиги «Тампа — Бэй Лайтнинг» принимал своих главных оппонентов в этом сезоне — «Вегас Голден Найтс».

Первые секунды игры, и гости отличаются агрессивной атакой при выходе два в одного. Маршессо беспрепятственно вошёл в зону «молний» с фланга, откуда вырезал передачу на Райлли Смита. Оставалось лишь бросить в свободный угол ворот, но Андрей Василевский молниеносно среагировал на бросок. Несмотря на удивительный сейв российского голкипера, уже спустя полминуты счёт был открыт. Защитник «Голден Найтс» Дерик Энгелланд нанёс дальний бросок, и удачно расположившаяся клюшка Джеймса Нила помогла ему оформить первую шайбу во встрече — 1:0.

«Тампа» отметилась первым броском лишь на второй минуте, которым могла сравнять счёт. Кучеров обманным движением сделал пас на Дотчина, но мощный бросок был парирован защитой Марка-Андре Флёри («Вегас»). В середине первого отрезка игры «Вегас» снова начал навязывать сопернику свой стиль игры. Райан Карпентер наносит бросок с ударной позиции, шайба еле-еле проскальзывает мимо голкипера. Лежащая уже за вратарём шайба стала лакомым кусочком для форвардов «Голден Найтс». Первым на неё подоспел экс-игрок «Баффало» Уилльям Каррье, но неуклюже промахивается по шайбе, и пустые ворота оказываются спасёнными.

Позднее Тайлер Джонсон выкатывается к воротам «Вегаса», пройдя линию и защитника «рыцарей». Уже бросившись под ноги Флёри не успевает накрыть шайбу и пропускает бросок, но шайба прошла в миллиметрах от перекладины. На контратаке экс-защитник «Кэпиталс», а ныне «Вегаса» — Нейт Шмидт удваивает разрыв в счёте в пользу своей команды. Нейт бросил шайбу в касание с передачи партнера, что в хоккее называется «вантаймер», таким образом поразив сетку ворот мощнейшим броском — 2:0. «Золотые рыцари» продолжали прессинговать «Лайтнинг», держа их в собственной зоне. Васильевскому не раз приходилось спасать ворота, прежде чем «Тампа» отыграет одну шайбу. Лишь в середине второй 20-минутки «Тампа-Бэй» сокращает разрыв в счёте до одного гола. Благодаря игре в неравных составах Ондржей Палат замкнул передачу Стивена Стэмкоса, реализовав большинство «Тампы» — 2:1, Кучеров отметился голевой передачей.

«Тампа» постепенно начала переходить к атакующему стилю хоккея, Владислав Наместников после заброшенной шайбы своей команды мог сравнять счёт, но вратарская клюшка стояла ровно и надёжно. За две минуты до перерыва мастерство Марка-Андре Флёри спасло ворота «Вегаса», забрав на себя острый бросок Никиты Кучерова. Под занавес периода лучший снайпер «Вегаса» — Дэвид Перрон в очередной раз доказал своё звание заброшенной шайбой. Прорвавшись с шайбой по флангу, вингер аккуратно убрал защитника лёгким движением клюшки и мгновенно бросил в свободный дальний угол ворот — 3:1.

Последнюю шайбу во встрече забросил швед Вильям Карлссон, поставив жирную точку в судьбе «Тампы» по исходу матча. Шайба была заброшена на 18-й секунде финального периода матча. Первым касанием после выигранного Маршессо вбрасывания Вильям поразил нижний угол ворот Василевского — 4:1.

По итогам встречи Марк-Андре Флёри добыл свою 10-ю победу в 15 матчах этого сезона, принеся два победных очка в копилку «Вегаса».

19 января, пятница: воспитанник Череповецкого хоккея Павел Бучневич забросил победную шайбу в матче против «Баффало»

Параллельно с приведенным выше матчем в Нью-Йорке проводилась встреча между предпоследней командой лиги «Баффало Сейбрз» и хозяевами льда «Нью-Йорк Рейнджерс». Эти команды уже встречались в начале января в рамках ежегодного матча на открытом льду Зимней Классики НХЛ, тогда «Рейнджерс» сломили сопротивление «клинков» в овертайме (3:2).

Первым моментом во встрече отметились «рейнджеры» из Нью-Йорка, который тут же стал голевым. Павел Бучневич сделал передачу на идущего один в ноль Рика Нэша, который точным броском пронзил девятку ворот «Баффало» — 1:0. Ближе к середине тайма «Баффало» организовывают красивую комбинацию.

В борьбе у борта Джейсон Поминвилль выхватил шайбу, передав её Евандеру Кейну, который делает слепую передачу на Кейси Нельсона, но защитник поторопился с броском, ударив по воробьям. На десятой минуте встречи удаляется недавно вызванный защитник «Баффало» из АХЛ Кейси Нельсон. Несмотря на численное меньшинство, «Баффало» устремляются в атаку. Райан О’Райлли вместе с партнёром по команде Бенуа Пульо вышли два в одного. О’Райлли сделал передачу на Пульо, который переоценил свои возможности и упустил шанс сравнять счёт. «Рейнджерам» так и не удалось создать должный момент в большинстве.

Минутой позже Джош Джорджес проверил штангу на прочность дальним щелчком. В последние минуты периода «Баффало» зажали хозяева на своей половине льда, но периодически позволяя «Нью-Йорку» завладевать шайбой. В один из таких моментов Джей Ти Миллер неудачно выбросил шайбу из-за ворот, отдав её второму номеру драфта 2015 Джеку Айкелю. Форвард «Сейбрз» мгновенно отослал шайбу к воротам, но «король» Хенрик Люндквист парировал бросок своими щетками. Счёт продолжает держатся в пользу «Рейнджерс». На этот момент «Нью-Йорк» ответил своим. Питер Холланд, очутившись с шайбой около ворот, увидел открытого Йеспера Фаста и отдал ему шайбу. Йеспер, не задумываясь, бросил шайбу по, казалось бы, пустым воротам, но Робин Ленер невероятным образом отразил бросок своей клюшкой. Этот сейв вошёл в десятку лучших за игровую неделю НХЛ. Под занавес первого периода счёт стал равным. Кайл Окпосо выравнял ситуацию в счёте в результате успешно реализованного численного преимущества — 1:1.

Второй период по большей части проходил на половине «клинков», благодаря чему «рейнджеры» снова вышли вперёд. Джей Ти Миллер нашёл лазейку в обороне «Сейбрз» и отправил шайбу в ближнюю девятку ворот Ленера. С середины до самого конца периода «Баффало» всячески пытались покорить ворота «Нью-Йорка», изрядно заставляя потрудиться шведского ветерана на воротах. В конце концов, «клинкам» снова удаётся сравнятся с соперником, Джастин Фолк берёт верх над вратарём «рейнджеров».Сэм Райнхарт мастерски разбирается с соперником на фланге, сыгравшись с латышским партнёром по звену Земгусом Гиргенсонсом, тем самым дав почву для результативной атаки.

Третий период неудачно сошёлся для гостей. В начале последней 20-минутки основного времени «клинки» снова проваливаются в обороне, позволяя сопернику ещё раз поразить цель. Рик Нэш оформил на свой счёт дубль с передачи защитника сборной США Райана Макдона. Нечистая игра «Нью-Йорка» в обороне пошла на руку «Сейбрз» — Брендан Смит отправился на две минуты в штрафной бокс. Уже на первой минуте численного большинства Расмус Ристолайнен отметился заброшенной шайбой, позволив Кайлу Окпосо отметиться результативной передачей — 3:3. Борьба продолжается. Двумя минутами позже удачная контратака «Рейнджерс» перевернула игру с ног на голову. Мика Зибанежад объехал вратаря, сделал передачу на Павла Бучневича, который спокойно добил шайбу в пустые ворота — 4:3. По итогам встречи воспитанник Череповецкого «Северсталя» Павел Бучневич заработал два очка (1+1), став второй звездой матча.