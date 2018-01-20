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Антони Марсьяль в очередной раз принес «Манчестеру Юнайтед» очки

Спорт

«Бернли» набрал 34 очка, опустившись при этом на 8-е место. «МЮ» с 53-мя очками вышел на чистое второе место

Антони Марсьяль в очередной раз принес «Манчестеру Юнайтед» очки
Andy03
Футбол

Лондон, 20 января 2018, 19:56 — REGNUM  20 января на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 24-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «МЮ». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «манкунианцев».

На 54-й минуте французский вингер Антони Марсьяль открыл счет мощным ударом в ближнюю «девятку» — 0:1. Ассистом отметился Ромелу Лукаку.

Статистика матча («Бернли"/"МЮ»)

Удары 10/8

Удары в створ 3/2

Владение 46%/54%

Фолы 7/12

«Бернли» набрал 34 очка, опустившись при этом на 8-е место. «МЮ» с 53-мя очками вышел на чистое второе место.

Составы на матч:

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Корк, Хендрик, Дефур, Гудмундссон, Арфилд, Барнес.

«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Янг, Валенсия, Погба, Мата, Марсьяль, Лингард, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Ми — 31, Бардсли — 67, Погба — 70, Дефур — 70, Матич — 77, Валенсия — 90+2.

Голы: Марсьяль 54 — 0:1.

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Футбол
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