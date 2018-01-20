«Севилья» на выезде разгромила «Эспаньол»

Мадрид, , 16:50 — REGNUM 20 января на стадионе «Коренлья-Эль Прат» был разыгран матч 20-го тура испанской Примеры между командами «Эспаньол» и «Севилья». Матч завершился крупной победой гостей со счетом 3:0.

На 15-й минуте итальянский атакующий полузащитник Франко Васкес открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 0:1. Через 19 минут остроатакующий полузащитник Пабло Сарабия удвоил преимущество гостей потрясающим ударом в дальнюю «девятку» — 0:2. В конце матча форвард сборной Колумбии Луис Мурьель довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Эспаньол"/"Севилья»)

Удары 4/10

Удары в створ 0/7

Владение 54%/46%

Фолы 18/12

Набрав 32 очка «Севилья» поднялась на 5-е место. «Эспаньол» с 24-мя очками остался на 14-й позиции.

Составы на матч:

«Эспаньол»: Лопес, Дуарте, Вила, Лопес, Кансеко, Лопес, Фуэго, Дардер, Морено, Баптистан, Мелендо.

«Севилья»: Рико, Коршья, Лангле, Эскудеро, Меркадо, Банега, Корреа, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Мурьель.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Фуэго — 32, Баптистан — 41, Лопес — 55, Меркадо — 71, Эскудеро — 84, Санчес — 86.

Голы: Васкес 15 — 0:1, Сарабия 34 — 0:2, Мурьель 90 — 0:3.