«Мировой хулиган»: социальные сети о форме олимпийской сборной России

Москва, , 13:39 — REGNUM Экипировщик российской олимпийской сборной Zasport 18 января представил эскизы новой формы для спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 года. Пользователи социальных сетей раскритиковали эскизы, сравнив форму с типичной одеждой хулиганов, и стали придумывать различные мемы на эту тему.

Многие из пользователей считают, что без национальной символики и в серо-красной цветовой гамме российских спортсменов на Олимпийских играх будет сложно отличить от «гопников».

"В такой форме они медали будут отжимать, а не выигрывать», — пишет в Twitter Сергей Т.

«Мы всегда думали, что это гопари у подъезда, а это были спортсмены в нейтральной форме», — прокомментировал пользователь moutãin wind.

«Надо подальше мобилку спрятать», — пошутил Михаил М.

«Мировой хулиган», — заключил Maxx.

Большинство пользователей отметили, что дизайнеры перестарались с «нейтральностью» формы, лишив её какой-либо индивидуальности и креативности. А некоторые пользователи и вовсе сравнили форму с тюремной робой.

«Да уж, супернейтральная форма, вообще никакой индивидуальности. Креатив только в позах моделей», — считает Катерина И.

«А почему нельзя было использовать в форме хохлому, гжель? Вместо флага на груди — нашего советского олимпийского мишку? Как ни крути, но это ярко и узнаваемо!» — пишет Наташа.

«Больше похоже на робу, чем на костюм», — прокомментировал в Instagram Ярослав С.

Часть пользователей отметила, что такая форма не будет вдохновлять российских спортсменов на победу.

«Ребят, ну очень слабо. В такой форме не хочется побеждать, в такой форме хочется прийти и убрать олимпийскую площадку после игр», — считает Юрий А.

Увидев эскизы новой коллекции, некоторые пользователи решили, что у Zasport, мягко говоря, не очень сильные дизайнеры, и посоветовали им брать пример с других компаний.

«Интересно, у Zasport есть дизайнеры и где они получали свое образование?» — интересуется Олег Х.

«Печаль! Вы хоть посмотрите, что делают другие компании», — посоветовал дизайнерам Zasport Вячеслав.

Часть пользователей отметила, что российским спортсменам и вовсе не нужна форма, так как каждый из них выступает не за сборную России, а за себя.

«Форма не нужна. Они же не под эгидой ОКР выступают, а каждый за себя. У кого на что денег хватило, в том и приехал. Это будет честно», — считает Bork.

Тем не менее некоторым пользователям эскизы пришлись по душе. Они отметили, что новая форма — лучшая из всех, в которых ранее выступали российские спортсмены.

«Вообще считаю, что нынешняя форма лучшая из всех, что была», — пишет Мария.

«Впервые будут выглядеть достойно», — считает Станислав С.

«Хорошая форма, что вы начинаете, все стильно сделано», — отметила Александра Ф.

«Форма очень стильная, такой у нас еще никогда не было! Наконец-то! Ребята, вы молодцы», — прокомментировала Галя.

Напомним, 18 января компания Zasport опубликовала на своих официальных страницах в социальных сетях эскизы формы российских спортсменов для выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане. На одежду для спортсменов нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia. Российской символики на ней нет. Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. Эскизы формы были одобрены Международным олимпийским комитетом.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК отстранил всю сборную России от участия в Играх, обвинив спортсменов в антидопинговых нарушениях. Шанс поехать на олимпиаду предоставили только атлетам, которые ранее никогда не имели проблем с запрещенными веществами, и то под нейтральным флагом. В связи с этим представителям делегации России категорически запрещено использовать на экипировке товарный знак «Team Russia», а на форме олимпийцев могут присутствовать один или два цвета национального флага, которые при этом не должны складываться в флаг страны.

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